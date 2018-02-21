Клавиатура Google Gboard научилась быстро искать подходящие эмодзи, стикеры и GIF-изображения с помощью функции “Search all media”

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Новая версия программной клавиатуры Google Gboard получила функцию “Search all media”, с помощью которой стало намного проще подыскивать эмодзи, стикеры и GIF-изображения для общения с друзьями. Также разработчики добавили в клавиатуру поддержку китайского, корейского и японского языков.

Для того, чтобы найти смайлик или картинку, наиболее точно передающую ваше настроение, достаточно нажать на иконку Google в верхней строке клавиатуры, затем выбрать любой из значков, всплывший после этого действия, и наконец воспользоваться кнопкой поиска, которая появится в нижней левой части клавиатуры.

Отметим, что вышеперечисленные функции появились в бета-версии Google Gboard 7.0.2. Для того, чтобы иметь возможность первому опробовать новые возможности, следует присоединиться к программе бета-тестирования на странице приложения по следующей ссылке.

Напомним, что в прошлом году клавиатура получила интеграцию с сервисом Google Translate, благодаря которой текст может переводиться на другой язык в режиме реального времени, благодаря чему отпадает необходимость в использовании отдельного приложения-переводчика.

Источник: Engadget