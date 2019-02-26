Компания Siemens выпустила модульный домашний аккумулятор емкостью до 20 кВт*ч

Немецкий промышленный конгломерат Siemens AG представил умный литий-ионный аккумулятор Junelight, предназначенный для домашнего пользования. Благодаря модульному дизайну в устройство можно установить до шести батарей по 3,3 кВт*ч каждая.

Как сообщается, решение оптимизировано для нужд владельцев собственных источников возобновляемой энергии, в частности, солнечных панелей. Аккумулятор оснащен интеллектуальным ПО, координирующим процессы зарядки и разрядки в зависимости от погодных условий, прогноза производительности фотоэлементов и объема потребления домохозяйства. Все сведения и статистика выводятся на экран фирменного приложения.

В Siemens уверяют, что интеллектуальное ПО позволяет существенно снизить расходы на электроэнергию, поскольку оптимизирует накопление энергии в соответствии с режимом дня домохозяйства (так, спустя некоторое время аккумулятор поймет, когда владелец обычно заряжает свой электрокар, и начнет обеспечивать к этому времени полный заряд батарей, дабы исключить необходимость закупать большое количество электроэнергии через обычную сеть), а также вносит «долгосрочный вклад» в сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу.

Батарея выпускается с черным или белым корпусом и интегрированным цифровым дисплеем. Базовая модель на 3,3 кВт*ч обойдется в 4990 €.

Источник: hightech.plus