Компания UAV Turbines испытала БПЛА, оснащенный фирменным малым турбовинтовым двигателем Monarch 5

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Компания UAV Turbines представила турбовинтовой двигатель Monarch 5 собственной разработки, предназначенный для беспилотных летательных аппаратов, и уже опробовала его в деле. Летные испытания состоялись в Международном аэропорту Гриффисс, пишет New Atlas.

Технические детали первого полета пока не раскрываются. Судя по ролику, в качестве аппарата использовался дрон с жестким крылом и толкающим воздушным винтом TigerShark производства Navmar Applied Sciences Corporation.

Как сообщается, Monarch 5 представляет собой уменьшенную копию тех двигателей, которыми оборудованы современные самолеты. При этом он не только проще в изготовлении и эксплуатации, а также не менее эффективен в расходе топлива, чем поршневой, но и прослужит на 2000 часов дольше, чем аналоги. Кроме того, микротурбина работает тише, чем ожидаешь: ее высокочастотный звук быстро ослабевает в атмосфере и направлен вверх, прочь от земли. Вдобавок к этому новинка выделяет меньше тепла, производит меньше вибраций и позволяет БПЛА быстрее набирать высоту и использовать меньшие взлетно-посадочные полосы.

Камеры сгорания Monarch 5 предназначены для «тяжелого» авиационного топлива маркировок JP-8, JP-10, Jet-A, а также US Diesel No 2, который можно раздобыть на любой заправке. В отличие от авиационного бензина, используемого в поршневых ДВС, данные виды топлива не являются летучими и легковоспламеняющимися.

В нынешнем виде установка может выдавать до 5 кВт электроэнергии, но при необходимости ее можно модернизировать, повысив данный показатель до 10 кВт.

Теперь команда инженеров UAV Turbines будет искать партнеров среди военных или гражданских предприятий, чтобы вместе разрабатывать корпуса летательных аппаратов вокруг двигателя Monarch 5. Они надеются, что их турбины сделают беспилотные дроны таким же распространенным видом транспорта для перевозки грузов, как грузовые самолеты, фуры или сухогрузы.

Источник: hightech.plus