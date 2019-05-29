Konami объявила полный список игр, которые войдут в ретро-подборку Contra Anniversary Collection

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Японский разработчик игр Konami решил порадовать фанатов ретро-гейминга подборкой игр Contra Anniversary Collection. Коллекция выйдет летом на всех популярных игровых платформах, включая PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (Steam), ее стоимость составит порядка $20.

О выходе данной подборки было известно давно, однако только сейчас разработчики огласили полный список входящих в нее игр. Итак, перечень игр Contra Anniversary Collection выглядит следующим образом:

Contra (Arcade)

Contra (NES)

Contra (Famicom)

Super Contra (Arcade)

Super C (NES)

Contra III: The Alien Wars (SNES)

Super Probotector: Alien Rebels (SNES)

Contra: Hard Corps (Sega Genesis)

Probotector (Sega Mega Drive)

Operation C (Game Boy)

Как видно по списку, в подборку войдут версии игр для различных консолей, которые отличаются друг от друга некоторыми особенностями и контентом. Именно поэтому фанаты серии Contra, не обладающие достаточным парком приставок, не могли поиграть во все игры, вышедшие в ее рамках.

Интересно, что помимо вышеперечисленных игр, покупатели подборки Contra Anniversary Collection также получат еще шесть игр, представляющие собой японские версии игр серии: Contra (Arcade), Super Contra: Alien No Gyakushu, Super Contra, Contra Spirits, Contra, Contra: The Hard Corps. Они будут доступны в качестве бесплатного обновления для тех, кто приобретет коллекцию.





Отметим, что Konami анонсировала сразу три коллекции классических игр — уже вышедшие Castlevania Anniversary Collection и Anniversary Collection Arcade Classics, а также Contra Anniversary Collection, приурочив их к 50-летнему юбилею компании.

Источник: IGN