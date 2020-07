Lego выпустит набор стоимостью $250, из которого можно собрать копию консоли Nintendo NES (но запускать игры она не способна)

Компания Lego выпустит набор, из которого можно будет собрать копию игровой приставки Nintendo NES. При этом несмотря на немаленькую стоимость в $250 (в Европе — €300), поиграть в эту приставку, в привычном смысле этого слова, нельзя.

Набор из 2646 деталей позволит собрать консоль с геймпадом, картриджем и маленьким телевизором. Крышку консоли можно открыть и вставить в слот картридж. На боковой панели телевизора размещена ручка, покрутив которую можно будет заставить передвигаться фигурку Марио по экрану. На этом функциональность набора заканчивается.

Компания Lego даже разместила в twitter анонс данного набора:

Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B

— LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020