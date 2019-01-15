Ли Кайфу: «В ближайшие 15-25 лет автоматизация затронет не менее 40% профессий по всему миру»

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Рутинный труд в ближайшие 15-25 лет полностью ляжет на плечи алгоритмов и роботов, причем автоматизации подвергнутся профессии не только синих, но и белых воротничков. Об этом заявил китайский эксперт по ИИ Ли Кайфу.

По прогнозу главы венчурного фонда Sinovation Ventures, автоматизация затронет 40% профессий по всему миру — начиная от водителей грузовиков и заканчивая официантами и работниками супермаркетов.

«Я верю, что ИИ окажет беспрецедентное влияние на мир и изменит жизнь сильнее, чем электричество», — отметил Ли в интервью CBS News.

Вместе с тем, эксперт надеется, что человечество сможет адаптироваться к меняющимся условиям. Изобретения паровой машины и электричества также привели к истреблению некоторых профессий, но общество смогло справиться с потерями: большинство рабочих мест не столько пропало, сколько преобразилось.

«Только в случае с ИИ изменения произойдут быстрее, чем когда-либо прежде», — предупреждает венчурный инвестор.

Наибольшее воздействие технологии машинного обучения окажут на сферу образования, полагает Ли. Алгоритмы научатся анализировать успеваемость и составлять персональное досье на каждого ученика. Система позволит учителю понять, в какой момент у учащегося возникли сложности и над чем ему стоит поработать, а также укажет на самых талантливых студентов в группе. При этом, по информации CBS News, такие технологии уже находятся в разработке, и ими занимаются, в частности, те компании, в которые инвестировал Sinovation Ventures.

Помимо этого, Ли обсудил технологическую ИИ-гонку между США и Китаем. По его мнению, ввиду того, что 70% населения КНР пользуется смартфонами, китайские компании имеют огромное преимущество в плане доступа к большим данным.

«У Китая явно есть огромный потенциал», — говорит Ли.



В то же время, эксперт не умаляет технологическое превосходство США.

«Самые выдающиеся исследователи в области искусственного интеллекта по-прежнему являются американцами. Поэтому в ближайшей перспективе США и Китай поделят отрасль пополам», — резюмировал специалист.

Напоследок отметим, что ранее Ли Кайфу прогнозировал неизбежное наступление кризиса, вызванного развитием искусственного интеллекта: многие лишатся работы, а вместе с ней — и смысла жизни.

«В капиталистическом дискурсе работа выходит за рамки источника дохода: через нее человек определяет смысл жизни, свой вклад в этот мир. Автоматизация погрузит многих в депрессию. Результатом станут суициды и злоупотребление психотропными веществами», — заявил эксперт в сентябре, отдельно подчеркнув, что введение безусловного дохода само по себе не исправит ситуацию.

Единственным спасением для человека Ли видит сотрудничество с ИИ: специалист надеется, что однажды люди смогут трудиться бок о бок с роботами, выполняя свои особые задачи.

Венчурный инвестор приводит в пример «больницу будущего», в которой состояние здоровья пациента оценивают датчики, а алгоритмы устанавливают диагноз. Несмотря на широкую автоматизацию, врач по-прежнему является обязательным звеном такой системы. Его задача — не только систематизировать данные, но также поговорить с пациентом, выслушать его, проявить сострадание и понимание. Таким образом, из-за автоматизации медики не станут ненужными, однако их подготовка упростится, а их главное умение будет заключаться в психологической работе с пациентами, заключает Ли.

Источники: CBS News, hightech.plus