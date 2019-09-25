Лора Дерн, Джефф Голдблюм и Сэм Нилл сыграют своих героев из «Парка Юрского периода» 1993 года в «Мире Юрского периода 3», премьера назначена на 21 июня 2021 года

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Режиссеру и сценаристу фильма Jurassic World 3 / «Мир Юрского периода 3» Колину Треворроу удалось совершить невозможное и собрать вместе трех главных героев самого первого фильма Jurassic Park / «Парк Юрского периода» 1993 года. Таким образом в завершении новой трилогии к своим ролям вернутся Лора Дерн, Джефф Голдблюм и Сэм Нилл.

Если вдруг вы забыли, то Сэм Нилл сыграл главного героя — палеонтолога доктора Алана Гранта, Лора Дерн воплотила роль его аспирантки Элли Сэттлер, а Джеффу Голдблюму досталась роль математика Яна Малкольма, который пытается убедить всех, что добром затея с воскрешением динозавров не закончится.

В третьей части к своим ролям также вернутся главные герои новой трилогии — Крис Прэтт (Оуэн Грэди) и Брайс Даллас Ховард (Клер Диринг). Колин Треворроу получил полный контроль над фильмом заняв позиции сценариста, режиссера и продюсера, где ему также поможет Стивен Спилберг.

They’re back. Welcome to Jurassic World Alan Grant, Ellie Sattler & Ian Malcom. #2021 pic.twitter.com/28jjkq7Y5P — Jurassic World (@JurassicWorld) September 25, 2019

Новый фильм расскажет о мире, в котором динозавры вырвались за пределы островной резервации и уже не являются экзотикой для жителей Земли. Предысторию картины автор рассказал в недавней короткометражке Battle at Big Rock, в которой семья туристов пытается справиться с тиранозавром.

Премьера фильма Jurassic World 3 / «Мир Юрского периода 3» официально назначена на 21 июня 2021 года.

Источник: Variety