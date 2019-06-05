Microsoft и Axe выпустят брендированные гель для душа и дезодорант для Xbox-геймеров

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Microsoft совместно с производителем товаров по уходу за телом Axe выпустит линейку брендированной мужской косметики для фанатов Xbox. В состав линейки войдут гель для душа, шампунь и дезодорант, оформленные в фирменном зеленом цвете.

Таким образом, если игрок пережил «потную катку» и не успел принять душ перед выходом из дома, он сможет воспользоваться фирменным дезодорантом, который скроет все последствия жарких баталий. Впрочем, в жаркое время года производитель все же рекомендует потратить немного больше времен и принять душ с гелем из той же линейки.

Представители Microsoft отметили, что новая линейка получит свежий аромат, сочетающий запахи фруктов, растений и древесины на основе натуральных эфирных масел. Дословно это звучит так:

«Lynx Xbox — это свежий аромат пульсирующих зеленых цитрусовых, в котором присутствуют верхние ноты свежести каффирского лайма и зимнего лимона, ароматические средние ноты мяты и шалфея и древесные нижние ноты пачули».

Продукция начнет продаваться в Австралии с июля, вместо известного в Украине бренда Axe будет использована его локальная версия Lynx (оба принадлежат компании Unilever).

Если кто-то из редакции отправится в Австралию, то наверняка сможет написать обзор на этот геймерский продукт.

Источник: The Verge