Microsoft отказалась от миноритарных инвестиций в стартапы, которые разрабатывают технологии распознавания лиц

Microsoft отказалась от миноритарных инвестиций в стартапы, занимающиеся разработкой технологий распознавания лиц. Официально причина звучит так: такие инвестиции не дают американской компании того уровня надзора и влияния в совете директоров, который необходим для полноценного контроля над развитием и использованием столь «деликатных» решений.

Поводом для внесения изменений в инвестиционную политику Microsoft послужил скандал, связанный с израильским стартапом AnyVision, специализирующимся на технологиях распознавания лиц, в который редмондцы миноритарно инвестировали в 2018 году с условием, что деятельность стартапа не будет нарушать этическую политику американской компании. Осенью 2019 по различным западным СМИ прошла информация, что одно из решений AnyVision взяли на вооружение силовые ведомства Израиля, якобы развернувшие с его помощью тотальную слежку за жителями подконтрольной официальному Иерусалиму части территории Западного берега реки Иордан, что идет вразрез с этическими принципами Microsoft. Дабы расставить все точки над «i», американской компании пришлось заказать аудит деятельности AnyVision у сторонней организации Covington & Burling, предварительно получив на это одобрение от самого стартапа.

Результаты независимого расследования показали, что израильские силовики действительно используют технологию распознавания лиц от AnyVision на Западном берегу реки Иордан, однако решение стартапа задействовано не для массовой слежки, а лишь для наблюдения за пересечением контрольно-пропускных пунктов между данной территорией и Израилем в целях обеспечения нацбезопасности еврейского государства, что «не противоречит этическим принципам Microsoft». Тем не менее, редмондцы, оставшиеся недовольными обусловленным миноритарностью вложений отсутствием возможности изначально иметь в свое распоряжении полную картину деятельности стартапа, разрабатывающего весьма «деликатные» технологии, все равно приняли решение вывести свои инвестиции из AnyVision, а также изменить в целом свою инвестполитику касательно стартапов, занимающихся созданием систем распознавания лиц.

На фото запечатлен один из автоматических контрольно-пропускных пунктов между Западным берегом реки Иордан и Израилем. Для его прохождения человеку необходимо сперва приложить свою ID-карту к бесконтактному сканеру, а затем пройти процедуру биометрической идентификации при помощи технологии распознавания лиц от AnyVision. По словам израильских правоохранителей, распознавание лиц позволяет сделать прохождение контрольно-пропускных пунктов более быстрым, а также более надежным в плане обнаружения тех, кто находится в розыске. В самом AnyVision при этом подчеркивают, что их технология в данном случае используется для тех же целей, для которых люди проходят контроль безопасности в аэропортах.

Источник: VC