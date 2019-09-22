Microsoft решила помочь начинающим кодерам в изучении Python

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Люди, решившие выучить новый язык программирования, нередко не могут понять, с чего начать. Специально для них Microsoft подготовила небольшой видеокурс по Python для начинающих.

Как сообщается, курс состоит из 44 коротких видеоуроков — их длина варьируется от 2 до 12 минут — и призван помочь начинающим кодерам, «уже имеющим небольшой опыт программирования на другом языке, например, на JavaScript или MakeCode», войти в курс дела.

«Потенциальный слушатель нашего курса — это человек, которому требуется объяснить не то, что такое выражение if, а то, как оно выглядит в Python», — из описания курса.

Вести видеоуроки будут Кристофер Харрисон, senior-программист Microsoft, и Сьюзен Ибах, бизнес-менеджер игрового подразделения американской корпорации.

Предполагается, что по завершению курса слушатели получат представление об основах Python и смогут без труда продолжить погружение в этот язык программирования при помощи книг, туториалов и других обучающих материалов.



Источник: PC Gamer