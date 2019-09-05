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Мировые продажи потребительской электроники немного упали, но оптимизм есть

Мировые продажи потребительской электроники немного упали, но оптимизм есть

Мировые продажи потребительской электроники немного упали, но оптимизм есть


Перед официальным открытием выставки IFA в Берлине организаторы провели пресс-конференцию, в ходе которой озвучили данные о продажах потребительской электроники. Информацию предоставила GFK, а озвучил Глава наблюдательного совета gfu Consumer & Home Electronics GmbH Ганс-Иоахим Камп.

Несмотря на падение в количественном и денежном выражении, ситуация внушает оптимизм как продавцам, так и покупателям. Это звучит парадоксально, но факты весьма интересные.

За первую половину 2019 года общемировой объем продаж составил 450 миллиардов Евро. Однако по сравнению с предыдущими годами темпы роста упали до нуля. А в 2017 он составил 7,2%, в 2018 – уже 3,6%. Аналитики называют причину – экономическая ситуация в Китае. По прогнозам, китайский рынок в этом году сделает самый большой вклад, его доля – 27%, тогда как Европа дает 25%, а США и Канада – 19%. Падение в Китае на 3% оказывает более существенное влияние по сравнению с падением на 2% в Европе и Северной Америке.

Один из самых массовых и дорогих продуктов бытовой электроники – телевизоры. В 2019 г. их намерены продать 208 млн. штук по всему миру. По сравнению с предыдущим годом объем может упасть на 2%. В денежном выражении это 87,8 млрд. Евро и падение – 6%. Самое приятное для покупателя – средняя цена снизилась на 3% и составляет 423 Евро.

Оптимизм у производителей вызывает тенденция смещения спроса в сторону моделей с большей диагональю, которые обеспечивают им больше прибыли. За год число моделей с диагональю до 34 дюймов уменьшилось с 20% до 15%, доля телевизоров с диагональю 60-69 дюймов выросла с 10% до 17%, но самый большой скачок сделали огромные экраны (от 70 дюймов), их доля утроилась (с 2% до 6%).

Модели с разрешением матрицы 4К (UltraHD) обеспечат 70% общегодовой выручки (62 миллиарда Евро), а рост этого показателя в пределах статистической погрешности – 1%. Зато в штучном выражении – это каждый второй телевизор, а рост по сравнению с 2018 годом составит 13%. Доля телевизоров с OLED-экранами растет на треть, хотя они дают всего 2% в общих продажах в штуках, а в деньгах – 8% и рост – 17 %. Оба эти факта свидетельствуют, что потребители стали отдавать предпочтение более совершенным моделям, при этом их затраты на покупку становятся ниже. Аналитики даже называют цифру 11%. Средняя цена 4К-телевизора в 2019 г. составляет 599 Евро, а OLED – 1806 Евро.

Спад продаж бытовой электроники вызван не только общемировым снижением темпов экономического роста и ожиданием последствий торговой войны между США и Китаем. За последние несколько лет технологические стимулы обновления имеющихся у пользователей устройств появлялись не слишком часто. Возможно 6 сентября, в день открытия IFA 2019 для широкой публики, их станет больше.

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