Мировые продажи потребительской электроники немного упали, но оптимизм есть





Перед официальным открытием выставки IFA в Берлине организаторы провели пресс-конференцию, в ходе которой озвучили данные о продажах потребительской электроники. Информацию предоставила GFK, а озвучил Глава наблюдательного совета gfu Consumer & Home Electronics GmbH Ганс-Иоахим Камп.

Несмотря на падение в количественном и денежном выражении, ситуация внушает оптимизм как продавцам, так и покупателям. Это звучит парадоксально, но факты весьма интересные.

За первую половину 2019 года общемировой объем продаж составил 450 миллиардов Евро. Однако по сравнению с предыдущими годами темпы роста упали до нуля. А в 2017 он составил 7,2%, в 2018 – уже 3,6%. Аналитики называют причину – экономическая ситуация в Китае. По прогнозам, китайский рынок в этом году сделает самый большой вклад, его доля – 27%, тогда как Европа дает 25%, а США и Канада – 19%. Падение в Китае на 3% оказывает более существенное влияние по сравнению с падением на 2% в Европе и Северной Америке.

Один из самых массовых и дорогих продуктов бытовой электроники – телевизоры. В 2019 г. их намерены продать 208 млн. штук по всему миру. По сравнению с предыдущим годом объем может упасть на 2%. В денежном выражении это 87,8 млрд. Евро и падение – 6%. Самое приятное для покупателя – средняя цена снизилась на 3% и составляет 423 Евро.

Оптимизм у производителей вызывает тенденция смещения спроса в сторону моделей с большей диагональю, которые обеспечивают им больше прибыли. За год число моделей с диагональю до 34 дюймов уменьшилось с 20% до 15%, доля телевизоров с диагональю 60-69 дюймов выросла с 10% до 17%, но самый большой скачок сделали огромные экраны (от 70 дюймов), их доля утроилась (с 2% до 6%).

Модели с разрешением матрицы 4К (UltraHD) обеспечат 70% общегодовой выручки (62 миллиарда Евро), а рост этого показателя в пределах статистической погрешности – 1%. Зато в штучном выражении – это каждый второй телевизор, а рост по сравнению с 2018 годом составит 13%. Доля телевизоров с OLED-экранами растет на треть, хотя они дают всего 2% в общих продажах в штуках, а в деньгах – 8% и рост – 17 %. Оба эти факта свидетельствуют, что потребители стали отдавать предпочтение более совершенным моделям, при этом их затраты на покупку становятся ниже. Аналитики даже называют цифру 11%. Средняя цена 4К-телевизора в 2019 г. составляет 599 Евро, а OLED – 1806 Евро.

Спад продаж бытовой электроники вызван не только общемировым снижением темпов экономического роста и ожиданием последствий торговой войны между США и Китаем. За последние несколько лет технологические стимулы обновления имеющихся у пользователей устройств появлялись не слишком часто. Возможно 6 сентября, в день открытия IFA 2019 для широкой публики, их станет больше.