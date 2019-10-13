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«Музыкальная пробка» Cork 2 позволит и послушать музыку, и удивить друзей

«Музыкальная пробка» Cork 2 позволит и послушать музыку, и удивить друзей

«Музыкальная пробка» Cork 2 позволит и послушать музыку, и удивить друзей


Cork 2, как и любая другая беспроводная колонка, подключается к смартфону по Bluetooth, чтобы проигрывать музыку. Сама по себе она звучит весьма посредственно. Однако если надеть ее на обычную стеклянную бутылку (для этого в нижней части устройства предусмотрено специальное съемное прорезиненное крепление), она начинает звучать и громче, и качественнее.

По словам разработчиков, необычный гаджет предназначен в первую очередь для развлечения на вечеринке или на природе, но также с его помощью можно просто послушать музыку. Колонка «совместима» с любыми стеклянными бутылками (правда, для этого их содержимое необходимо предварительно опустошить), а принцип работы девайса состоит в том, что он, не имея собственной резонансной камеры, использует в качестве нее стеклянную тару.

Cork 2 представлена в двух размерах — Mini для обычных бутылок и Light для более крупных стеклянных банок. У второй модели еще есть регулируемая подсветка, также она комплектуется двумя насадками — одна из них позволяет, как и в случае с Mini, надевать колонку на бутылку, другая может частично вставляться в горлышко.

Оценить качество звука колонки по видео не получится, но можно заметить разницу, когда ее используют вместе с бутылкой:

При желании можно собрать своего рода «бутылочную аудиосистему», состоящую из нескольких колонок. Правда, данная функция поддерживается только смартфонами Samsung, начиная с Galaxy 8.

Предзаказать Cork 2 можно на Kickstarter. Маленькую версию продают за $24-30 (после поступления в продажу цена устройства возрастет до $50), версию с подсветкой — $40-46 (рыночная цена — $69). Доступны варианты в черном и белом корпусе. Поставки запланированы на ноябрь 2019 года.

Спецификации обеих моделей Cork 2. Как можно заметить, версия Light в сравнении с Mini, ко всему прочему, имеет более мощный динамик и более емкую батарею.

Примечательно, что проект уже признан успешным: изначально создатели необычной колонки планировали собрать всего $3000, но на момент написания новости они уже привлекли почти $20 тысяч.

Источник: Kickstarter

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