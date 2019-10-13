«Музыкальная пробка» Cork 2 позволит и послушать музыку, и удивить друзей

По словам разработчиков, необычный гаджет предназначен в первую очередь для развлечения на вечеринке или на природе, но также с его помощью можно просто послушать музыку. Колонка «совместима» с любыми стеклянными бутылками (правда, для этого их содержимое необходимо предварительно опустошить), а принцип работы девайса состоит в том, что он, не имея собственной резонансной камеры, использует в качестве нее стеклянную тару.

Cork 2 представлена в двух размерах — Mini для обычных бутылок и Light для более крупных стеклянных банок. У второй модели еще есть регулируемая подсветка, также она комплектуется двумя насадками — одна из них позволяет, как и в случае с Mini, надевать колонку на бутылку, другая может частично вставляться в горлышко.

Оценить качество звука колонки по видео не получится, но можно заметить разницу, когда ее используют вместе с бутылкой: