На платформе GOG.com стартовала распродажа «Новогодние обещания» с ежедневными предложениями и скидками до 90%

Сервис GOG.com объявил о старте распродажи «Новогодние обещания», в рамках которой более 100 игр будут предлагаться со скидкой до 90%. Каждый день сервис будет предлагать идеи новогодних обещаний (пойти в спортзал, экономить, завоевать мир и т.д.) и соответствующие им подборки игр, акция продлится до середины дня 15 января 2018 года.

В подборку игр по традиции вошли новинки последних лет, разбавленные проверенной годами классикой. И все это без DRM и по акционной цене: Ведьмак 3: Дикая Охота – Издание Игра Года (-50%), Divinity: Original Sin 2 (-10%), Absolver (-33%), Day of the Tentacle Remastered (-75%), Theme Hospital (-75%), Ruiner (-33%), We Are The Dwarves (-90%) и др.

Распродажа «Новогодние обещания» продлится до 15 января 13:00 по киевскому времени.

Источник: GOG.com