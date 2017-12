На Steam стартовала “Зимняя распродажа” / Steam Winter Sale и началось голосование за победителей Премии Steam 2017

Сервис цифровой дистрибуции объявил о начале традиционной зимней распродажи Steam Winter Sale, которая продлится с сегодняшнего дня – 21 декабря 2017 года до 4 января 2018 года.

Помимо скидок на отдельные игры (к сожалению, PlayerUnknown’s Battlegrounds в этот список пока не попал) Steam предлагает голосовать за победителей Премии Steam 2017.

В частности, на протяжении ближайших суток свои голоса можно отдать в номинации «Выбор за вами» / “Choices Matter” Award, где соревнуются The Witcher 3: Wild Hunt, Divinity: Original Sin 2, Life is Strange: Before the Storm, The Walking Dead: A New Frontier и Dishonored 2.

Источник: Steam