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Не гіперлупом єдиним. Офіс президента розраховує на запуск державного авіаперевізника до кінця 2021 року

Не гіперлупом єдиним. Офіс президента розраховує на запуск державного авіаперевізника до кінця 2021 року

Не гіперлупом єдиним. Офіс президента розраховує на запуск державного авіаперевізника до кінця 2021 року


Сьогодні під час форуму «Україна 30 «Інфраструктура» анонсували не тільки проєкт гіперлупу високошвидкісного залізничного сполучення, але й створення державного авіаперевізника — роботи зі створення компанії завершаться у 2021 році. Принаймні такі сподівання висловив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми маємо амбітну мету створення державного авіаперевізника. Ми сподіваємося, що зможемо це доробити цього року, й Україна отримає зрозумілого державного національного авіаперевізника, який зможе вирішувати не лише питання туризму, а й питання держави. Багато з вас пам’ятає, як це було навесні, коли ми забирали наших громадян і співпрацювали з приватними авіакомпаніями. Усе це вирішуватиме національний великий авіаперевізник, який, сподіваюся, буде відомий у всьому світі», — цитує слова з виступу чиновника під час форуму «Україна 30 «Інфраструктура» інтернет-видання.

Ще у квітні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк. Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що в основі концепту державної авіакомпанії стоять літаки державного авіабудівного підприємства «Антонов».

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