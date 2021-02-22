Не гіперлупом єдиним. Офіс президента розраховує на запуск державного авіаперевізника до кінця 2021 року





Сьогодні під час форуму «Україна 30 «Інфраструктура» анонсували не тільки проєкт гіперлупу високошвидкісного залізничного сполучення, але й створення державного авіаперевізника — роботи зі створення компанії завершаться у 2021 році. Принаймні такі сподівання висловив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми маємо амбітну мету створення державного авіаперевізника. Ми сподіваємося, що зможемо це доробити цього року, й Україна отримає зрозумілого державного національного авіаперевізника, який зможе вирішувати не лише питання туризму, а й питання держави. Багато з вас пам’ятає, як це було навесні, коли ми забирали наших громадян і співпрацювали з приватними авіакомпаніями. Усе це вирішуватиме національний великий авіаперевізник, який, сподіваюся, буде відомий у всьому світі», — цитує слова з виступу чиновника під час форуму «Україна 30 «Інфраструктура» інтернет-видання.

Ще у квітні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк. Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що в основі концепту державної авіакомпанії стоять літаки державного авіабудівного підприємства «Антонов».