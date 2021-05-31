Недельный чарт Steam: Biomutant стартовала с первой строчки, а Days Gone опустилась на пятое место

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Steam опубликовал свежий еженедельный отчет о самых продаваемых играх — новый рейтинг составлен на основе данных по выручке с 24 по 30 мая.

Игра Biomutant, которая вышла 25 мая, занял две первые строчки рейтинга, причем предварительные продажи игры оказались даже выше. В многострадальный экшен-RPG (игру анонсировали в далеком 2017 году) на пике сыграло более 54 тысячи игроков, что стало рекордным значением для игр издателя THQ Nordic. Но к настоящему моменту пиковый онлайн упал ниже 10 тыс. игроков.

В топ-3 вернулся пиратский кооперативный экшен Sea of Thieves — благодаря 50% скидки. В то же время Mass Effect Legendary Edition со второго места опустилась на четвертое, а Days Gone — с первого на пятое. Из первой десятки впервые c момента релиза вылетела Resident Evil Village.

Наконец, благодаря скидкам в чарт Steam вернулись GTA V, ARK и Rust.

Топ-10 игр в Steam за неделю (с 24 по 30 мая)

Biomutant Pre-Order Biomutant Sea of Thievies Mass Effect Legendary Edition Days Gone Valve Index VR Kit GTA V ARK: Survival Evolved The Witcher 3 GOTY Rust

Сравнить рейтинги двух недель (17-23 и 24-30 мая) можно ниже: