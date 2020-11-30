Недельный рейтинг Steam второй раз подряд возглавил Cyberpunk 2077, на втором месте — Valve Index VR Kit с Half-Life: Alyx [23-29 ноября]

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Помимо ежемесячных рейтингов лучших новых игр цифровой магазин Steam также публикует еженедельную версию Топ-10, которая позволяет более точно отследить изменения предпочтений покупателей. Рейтинг составляется с учетом выручки игр и устройств.

В этот раз на рейтинг недели с 23 по 29 ноября 2020 года повлияла запущенная в конце недели «Осенняя распродажа» игр, а также близость новогодних праздников, которая заставляет приобретать не только игры, но и геймерские устройства, благодаря чему второе место в рейтинге занял недешевый Valve Index VR Kit, в состав поставки которого входит игра Half-Life: Alyx. (его стоимость в Украине составляет порядка 50 тыс. грн).

Недельный Топ-10 Steam (23-29 ноября) выглядит следующим образом:

Напомним, что помимо осенней распродажи Steam также открыл голосование за номинантов на премию «Steam Awards 2020».

Источник: Steam