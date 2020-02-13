Нефтегазовый гигант BP заявил о намерении стать углеродно-нейтральным к 2050 году (впрочем, без нюансов дело не обошлось)





Компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, трудно назвать экологически ответственными. Тем не менее, растущее беспокойство общества, политиков и инвесторов из-за глобального потепления, создающее излишние финансовые риски, заставляет принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов даже их.

Эту тенденцию хорошо иллюстрирует пример британского нефтегазового гиганта BP, отмечает MIT Technology Review. В среду новый генеральный директор предприятия Бернард Луни заявил, что к 2050 году его компания станет климатически нейтральной. Это означает полное прекращение или компенсацию выбросов как от деятельности самой компании, так и от добытых ею нефти и газа (то есть включая те выбросы, что создаются, к примеру, в результате сжигания бензина — одной из производных от этих продуктов — ДВС-автомобилями). Чтобы достичь этой амбициозной цели, ежегодную эмиссию придется урезать на 415 млн тонн CO 2 .

Пока BP не представила подробного плана, как именно планирует достичь климатической нейтральности. Он будет опубликован лишь в сентябре. Одной из мер, упомянутых Луни, станет постепенное сокращение добычи ископаемого топлива (но не полное — по словам топ-менеджера, BP к 2050 году по-прежнему будет добывать нефть и газ, хотя и в меньших объемах). Среди других возможных шагов британского предприятия на пути к нулевым выбросам — высаживание деревьев, улавливание углекислого газа из воздуха, а также переход на возобновляемые источники энергии. Кроме того, компания может вывести свои активы из сектора ископаемого топлива, перенеся их, к примеру, в сферу разработки более эффективных видов низкоуглеродистого топлива и биотоплива, чтобы впоследствии начать предлагать их вместо «грязных» традиционных аналогов.

«Мировой уровень допустимых выбросов ограничен и быстро исчерпывается, нам нужен быстрый переход к нулевому уровню выбросов. Мы все хотим, чтобы энергия была надежная и доступна, но этого уже недостаточно. Она также должна быть чистой. И хотя [решение о достижении углеродной нейтральности] потребует от нас значительных усилий, чтобы воплотить его в жизнь, оно также открывает перед нами новые возможности. Мне и нашим партнерам ясно, что BP нужно измениться, чтобы иметь возможность продолжать служить своей миссии. И мы хотим перемен — которые важны не только для самой компании, но и для мира»,— отметил Луни.

Вместе с тем, хотя заявление нефтяного гиганта звучит очень агрессивно, без нюансов дело не обошлось: по утверждению BP, речь идет о полном сокращении выбросов от нефти и газа, которые добывает она сама. В случае с нефтью и газом, которые BP приобретает у других предприятий, перерабатывает, а затем продает их производные, компания собирается сократить выбросы лишь наполовину.

Впрочем, обвинять в недостаточной амбициозности британского нефтегазового гиганта точно не следует — большинство других нефтегазовых компаний в настоящее время заявляют куда более скромные цели. Так, Royal Dutch Shell планирует сократить выбросы от собственной продукции на 20% к 2035 году и на 50% — к 2050 году. Total намерена снизить эмиссию CO 2 к 2025 году всего на 6 млн тонн. Единственная нефтегазовая компания, чьи климатические обязательства более масштабны, — испанская Repsol, которая к 2050 году планирует свести к нулю все выбросы от производимых и/или продаваемых ею продуктов.

Напоследок отметим, что несмотря на некоторые подвижки в климатической политике нефтегазовых гигантов, для выполнения целей Парижского соглашения и удержания роста температур на уровне 2°С этого может оказаться недостаточно. По некоторым оценкам, чтобы снизить риск климатической катастрофы, производителям ископаемого топлива необходимо снизить объемы добычи на 35% к 2040 году — однако вместо этого сектор продолжает наращивать добычу и разведывать новые месторождения. В связи с этим экоактивисты уже заявили о том, что они не поддерживают заявление BP.

«Пока BP не прекратит проводить разведывательные работы в поисках новых месторождений нефти и газа и в принципе добывать что-либо из-под земли, такого рода заявления — это не более чем пиар, к которому не следует относиться всерьез», — заявила Эллен Гибсон, участник кампании по сокращению инвестиций в ископаемое топливо британской экогруппы 350.org.

Источник: hightech.plus