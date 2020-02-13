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Нефтегазовый гигант BP заявил о намерении стать углеродно-нейтральным к 2050 году (впрочем, без нюансов дело не обошлось)

Нефтегазовый гигант BP заявил о намерении стать углеродно-нейтральным к 2050 году (впрочем, без нюансов дело не обошлось)

Нефтегазовый гигант BP заявил о намерении стать углеродно-нейтральным к 2050 году (впрочем, без нюансов дело не обошлось)


Компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, трудно назвать экологически ответственными. Тем не менее, растущее беспокойство общества, политиков и инвесторов из-за глобального потепления, создающее излишние финансовые риски, заставляет принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов даже их.

Эту тенденцию хорошо иллюстрирует пример британского нефтегазового гиганта BP, отмечает MIT Technology Review. В среду новый генеральный директор предприятия Бернард Луни заявил, что к 2050 году его компания станет климатически нейтральной. Это означает полное прекращение или компенсацию выбросов как от деятельности самой компании, так и от добытых ею нефти и газа (то есть включая те выбросы, что создаются, к примеру, в результате сжигания бензина — одной из производных от этих продуктов — ДВС-автомобилями). Чтобы достичь этой амбициозной цели, ежегодную эмиссию придется урезать на 415 млн тонн CO2.

Бернард Луни, новый глава нефтегазового гиганта BP.

Пока BP не представила подробного плана, как именно планирует достичь климатической нейтральности. Он будет опубликован лишь в сентябре. Одной из мер, упомянутых Луни, станет постепенное сокращение добычи ископаемого топлива (но не полное — по словам топ-менеджера, BP к 2050 году по-прежнему будет добывать нефть и газ, хотя и в меньших объемах). Среди других возможных шагов британского предприятия на пути к нулевым выбросам — высаживание деревьев, улавливание углекислого газа из воздуха, а также переход на возобновляемые источники энергии. Кроме того, компания может вывести свои активы из сектора ископаемого топлива, перенеся их, к примеру, в сферу разработки более эффективных видов низкоуглеродистого топлива и биотоплива, чтобы впоследствии начать предлагать их вместо «грязных» традиционных аналогов.

«Мировой уровень допустимых выбросов ограничен и быстро исчерпывается, нам нужен быстрый переход к нулевому уровню выбросов. Мы все хотим, чтобы энергия была надежная и доступна, но этого уже недостаточно. Она также должна быть чистой.

И хотя [решение о достижении углеродной нейтральности] потребует от нас значительных усилий, чтобы воплотить его в жизнь, оно также открывает перед нами новые возможности. Мне и нашим партнерам ясно, что BP нужно измениться, чтобы иметь возможность продолжать служить своей миссии. И мы хотим перемен — которые важны не только для самой компании, но и для мира»,— отметил Луни.

Вместе с тем, хотя заявление нефтяного гиганта звучит очень агрессивно, без нюансов дело не обошлось: по утверждению BP, речь идет о полном сокращении выбросов от нефти и газа, которые добывает она сама. В случае с нефтью и газом, которые BP приобретает у других предприятий, перерабатывает, а затем продает их производные, компания собирается сократить выбросы лишь наполовину.

Впрочем, обвинять в недостаточной амбициозности британского нефтегазового гиганта точно не следует — большинство других нефтегазовых компаний в настоящее время заявляют куда более скромные цели. Так, Royal Dutch Shell планирует сократить выбросы от собственной продукции на 20% к 2035 году и на 50% — к 2050 году. Total намерена снизить эмиссию CO2 к 2025 году всего на 6 млн тонн. Единственная нефтегазовая компания, чьи климатические обязательства более масштабны, — испанская Repsol, которая к 2050 году планирует свести к нулю все выбросы от производимых и/или продаваемых ею продуктов.

Напоследок отметим, что несмотря на некоторые подвижки в климатической политике нефтегазовых гигантов, для выполнения целей Парижского соглашения и удержания роста температур на уровне 2°С этого может оказаться недостаточно. По некоторым оценкам, чтобы снизить риск климатической катастрофы, производителям ископаемого топлива необходимо снизить объемы добычи на 35% к 2040 году — однако вместо этого сектор продолжает наращивать добычу и разведывать новые месторождения. В связи с этим экоактивисты уже заявили о том, что они не поддерживают заявление BP.

«Пока BP не прекратит проводить разведывательные работы в поисках новых месторождений нефти и газа и в принципе добывать что-либо из-под земли, такого рода заявления — это не более чем пиар, к которому не следует относиться всерьез», — заявила Эллен Гибсон, участник кампании по сокращению инвестиций в ископаемое топливо британской экогруппы 350.org.

Источник: hightech.plus

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