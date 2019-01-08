Nemeio Keyboard — клавиатура, каждая клавиша которой оснащена настраиваемым дисплеем на основе электронных чернил

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Французская компания Nemeio в рамках выставки CES 2019 представила клавиатуру Nemeio Keyboard, в каждую клавишу которой встроен дисплей E-ink. Это позволяет менять изображение на клавише в зависимости от выбранной раскладки, языка ввода или активного приложения.

Как сообщается, в клавиатуру можно загрузить несколько режимов работы и переключаться между ними с помощью кнопок спереди. При этом пользователь может использовать как предлагаемые разработчиками пресеты раскладки, так и свои собственные, созданные вручную посредством фирменного приложения.

В Nemeio отмечают, что функции клавиш на традиционных клавиатурах также можно перенастраивать — однако внешний вид раскладки остается неизменным. В результате пользователи могут испытывать трудности, поскольку запомнить горячие клавиши для всего множества используемых приложений проблематично. Nemeio Keyboard, в свою очередь, позволит менять как функциональность, так и внешний вид раскладки при переключении программы, благодаря чему пользователь всегда сможет «подсмотреть», какая клавиша за что отвечает.

Чтобы изображения были видны вне зависимости от внешнего освещения, клавиатура снабжена подсветкой. Кроме того, инженеры подчеркивают, что энергопотребление устройства минимально ввиду особенности дисплеев E-ink — они не потребляют электроэнергию при выводе статичного изображения.

Предположительно, клавиатура поступит в продажу летом этого года. Ориентировочная стоимость устройства — 300-500 евро.

Напоследок отметим, что корреспондент The Verge, который ознакомился с Nemeio Keyboard в ходе CES 2019, отметил «слишком тугой ход клавиш» и испытал «трудности при наборе из-за пластикового материала, из которого сделаны клавиши».

Источник: Engadget, The Verge, Nemeio