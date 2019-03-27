Немецкое космическое агентство намерено ловить ракеты самолетами

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Будущее освоения космоса связывают с многоразовыми ракетами. Но единой технологии пока нет, и многие уверены, что решение лидера рынка SpaceX — не самое выгодное.

Разработать один из конкурирующих подходов взялось немецкое космическое агентство DLR. В рамках инициативы FALCon (Formation flight for in-Air Launcher 1st stage Capturing), получившей скромное стартовое финансирование в размере $3 млн, инженеры намерены разработать технологию улавливания первой ступени ракеты самолетом.

Согласно имеющимся наброскам, первую ступень оборудуют выдвижными крыльями и управляемым конусом, с помощью которых она будет планировать на землю. А к самолету-буксиру — привяжут трос-уловитель.

Плюс схемы — ее экономичность. В отличие от SpaceX Falcon, такой ракете не нужно сохранять в баках определенное количество топлива после выведения груза на орбиту. Предполагается, что это позволит уменьшить размеры и стартовый вес ракеты-носителя — и, как следствие, снизить стоимость запуска.

Сроки у проекта достаточно длительные — в течение ближайших трех лет инженеры намерены представить прототип системы и провести ее испытания с использованием небольших демонстраторов. Летной годности технология должна достигнуть в районе 2028, чтобы, возможно, быть использованной в ступени нового поколения, которая может появиться в районе 2035.

Источник: hightech.plus