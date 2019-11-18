Необычный электрический ретро-фургон Morris JE возрождает марку Morris





Современному любителю автомобилей название Morris вряд ли скажет о многом, но пожилые британцы вспоминают о марке с теплотой и ностальгией. В 1940-1960 гг. под данным брендом выпускались неприхотливые компактные коммерческие фургоны и грузовички, благодаря которым в послевоенное время сумели встать на ноги многие частные предприниматели.

Вместе с тем, история марки далеко не столь радужная. В 1952 году Morris решила влиться в более крупную структуру British Leyland. После слияния выпуск автомобилей под этой маркой продолжился, однако в 1984 году предприятие приняло решение отказаться от нее и сконцентрировать внимание на более популярном бренде Austin. Дальнейшие события включали банкротство British Leyland и неоднократные перепродажи ее активов, и как результат — в 2007 году права на марку Morris оказались у китайской государственной автомобильной корпорации SAIC. С тех пор о бренде ничего не было слышно, однако на днях внезапно заявил о себе стартап Morris Commercial, назвавшийся преемником знаменитой одноименной компании. Впрочем, несмотря на то, что офис новоявленной фирмы зарегистрирован в британском Вустершире, присутствие китайского капитала никто не скрывает: руководить предприятием взялась китаянка Цюй Ли, за спиной которой стоит инвестиционный фонд China Ventures, зарегистрированный в Лондоне.

По утверждению представителей Morris Commercial, новосозданная компания будет специализироваться исключительно на электрическом транспорте. В подтверждение своих слов стартап анонсировал своего первенца — развозной электрофургон Morris JE, дизайн которого испещрен ретро-акцентами.

На какой платформе собрана новинка, производитель не уточняет. Но обещает модульность и гибкость: если на фургон будет спрос, позже на его основе будут выпущены пикап, минибус и даже автокемпер. Масса электрофургона составляет 2,5 тонны, что делает его одним из самых легких автомобилей на рынке в своем классе. По утверждению инженеров, этого удалось добиться, в частности, благодаря широкому использованию углеволокна при изготовлении кузовных панелей.

Грузоподъемность представленного электромобиля превышает одну тонну, при этом модульная конструкция позволила сделать грузовой отсек очень вместительным — 5,5 кубометров (в нем без проблем поместятся два стандартных европоддона) — и с ровным полом. Разве что высота погрузки оставляет желать лучшего, но это обусловлено в тем, что в днище размещены батареи. Их емкость составляет 60 кВт•ч, чего, по утверждению инженеров, будет достаточно, чтобы проехать без подзарядки 322 км. Максимальная скорость — 145 км/ч. Подзарядка аккумулятора на 80% от «быстрого» терминала займет примерно полчаса.

Обратите внимание, что порт для зарядки электрокара находится позади радиаторной решетки (вероятно, бутафорной).

Получить доступ к грузовому отсеку можно как через двустворчатые распашные двери сзади, так и через боковою сдвижную дверцу – еще одна дань памяти оригинальным грузовикам Morris. Интерьер оформлен простенько, но со вкусом – конфигуратор на фирменном сайте предлагает несколько вариантов обивок/расцветок.

Цена машины весьма «кусачая» — от £60 000 ($77,5 тыс.). Для сравнения: фургон Nissan e-NV200 «начинается» с £20 005, Renault Kangoo Z.E. — с £23 472. Рыночный дебют первенца возрожденной марки Morris запланирован лишь на конец 2021 года, однако предзаказы компания начнет собирать уже этой зимой. Утверждается, что к новинке уже якобы проявили интерес британские корпоративные автопарки.



Что касается целевой аудитории JE, то в стартапе ожидают, что развозной электрофургон найдут интересным, прежде всего, компании, которые желают выделиться среди прочих автоперевозчиков. Издание New Atlas соглашается с позиционированием новинки и отмечает, что коммерческие электрофургоны — модное поветрие последнего времени. Во-первых, перевозчикам выгодно указать на заботу об экологии. Во-вторых, при такой схеме использования разветвленная сеть мощных зарядных станций не нужна, поскольку фургоны ночью в любом случае отстаиваются на базе оператора.

Возможные сценарии использования JE.

Помимо этого, журналисты считают, что не меньше шансов на успех и у гипотетического кэмпера на базе JE. Во-первых, отдых — значительно более имиджевая вещь, чем грузоперевозки. Во-вторых, используя электрокар, владельцы не только будут беречь природу, но и автоматически решат очевидную проблему с питанием для гаджетов или телеэкрана в местах отдыха.

Источник: hightech.plus