Необычный «мультяшный» платформер Cuphead вышел на PlayStation 4 спустя три года после релиза на ПК/Xbox, в Украине игра стоит 649 грн

Cuphead, необычный яркий платформер в ретро-стилистике мультфильмов 30-х годов прошлого века, довольно неожиданно вышел на консолях PlayStation 4. Игра вышла еще в 2017 году на ПК и консолях Xbox One, спустя год разработчики выпустили версию для macOS, а еще через год — для Nintendo Switch. Таким образом владельцам консолей Sony пришлось ждать возможности поиграть в Cuphead почти три года.

После выхода детище канадской геймстудии StudioMDHR стало настолько популярным, что компания Tesla добавила игру в свои электромобили в рамках Tesla Arcade, а стриминговый сервис Netflix объявил о намерениях снять анимационный сериал The Cuphead Show по мотивам данной игры. В текущем году к игре должен выйти DLC под названием Cuphead: The Delicious Last Course.

Стоимость игры Cuphead в цифровом магазине Play Store составляет $19,99 / €19,99 / £15,99 в зависимости от региона, в Украине игра стоит 649 грн (найти ее можно по следующей ссылке).

Источник: Engadget