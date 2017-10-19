Netflix опубликовал финальный трейлер сериала «Каратель» / The Punisher и объявил дату премьеры

Сервис Netflix выложил финальный трейлер сериала «Каратель» / The Punisher, созданного в сотрудничестве с Marvel Studios. Также была официально объявлена точная дата премьеры — 17 ноября 2017 года — тогда как ранее создатели называли только расплывчатое «до конца текущего года».

По сюжету главный герой Фрэнк Касл жестоко мстит мафии и продажным военным за убитую семью, за что и получает свою кличку Каратель. Интересно, что этот герой уже появлялся во втором сезоне сериала «Сорвиголова», причем играл его там тот же актер — ставший известным благодаря «Ходячим мертвецам» Джон Бернтал. Роль главного антагониста сыграет Пол Шульц, засветившийся в фильме «Рэмбо IV» и сериале «Форс-мажоры».

Шоураннером проекта выступил Стив Лайтфут, ранее работавший над сериалами «Нарко», «Ганнибал», «Перевозчик». Все 13 серий первого сезона выйдут на Netflix одновременно менее чем через месяц, первый трейлер проекта можно посмотреть по следующей ссылке.

Источник: Netflix