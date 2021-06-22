Netflix опубликовал новый тизер-трейлер свежего сезона сериала «Ведьмак» / The Witcher, но так и не объявил точную дату его премьеры

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Стриминговый сервис Netflix продолжает интриговать поклонников творчества Анджея Сапковского короткими тизерами второго сезона сериала «Ведьмак» / The Witcher. И если первый ролик, представленный в рамках гик-марафона Netflix Geeked Week, был посвящен Цирилле, то новая нарезка кадров содержит главного героя — Геральта из Ривии.

Чтобы фанатам вселенной было не скучно наблюдать за коротким видео, креативная команда разбавила хмурую физионимию Ведьмака набором загадочных рун, в которых зашифровано нечто важное и интересное (возможно, точная дата премьеры?).

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here's a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG — The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021

Отметим, что Netflix завершил съемки второго сезона сериала «Ведьмак» / The Witcher в начале апреля и неоднократно пообещал выпустить новые серии до конца текущего года. К своим ролям в проекте вернутся Генри Кавилл (Геральт), Аня Чалотра (Йеннифэр), Фрейя Аллан (Цирилла), Джои Бэти (Лютик) и другие. Среди новичков стоит отметить Аджоа Андо и Криса Фултона («Бриджертоны»), Кима Бодниа («Убивая Еву»), Кэсси Клэр («О дивный новый мир»), Лиз Карр («Безмолвный свидетель»), Грэхема Мактавиша («Чужестранец»), Кевина Дойла («Аббатство Даунтон») и Саймона Кэллоу («Четыре свадьбы и похороны»).

Destiny awaits the Lion Cub of Cintra in Season 2… ⚔️ #GeekedWeek pic.twitter.com/c2MEZohrpu — The Witcher (@witchernetflix) June 11, 2021

Напомним, что сервис Netflix и геймстудия CD Projekt RED недавно объявили о проведении первого фестиваля WitcherCon, который состоится 9 июля 2021 года. В рамках события фанатам обещают интересные анонсы о вселенной Ведьмака, включая его сериальную и игровую ипостаси.

Источник: Netflix