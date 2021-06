Netflix опубликовал новый тизер-трейлер свежего сезона сериала «Ведьмак» / The Witcher, но так и не объявил точную дату его премьеры

Стриминговый сервис Netflix продолжает интриговать поклонников творчества Анджея Сапковского короткими тизерами второго сезона сериала «Ведьмак» / The Witcher. И если первый ролик, представленный в рамках гик-марафона Netflix Geeked Week, был посвящен Цирилле, то новая нарезка кадров содержит главного героя — Геральта из Ривии.

Чтобы фанатам вселенной было не скучно наблюдать за коротким видео, креативная команда разбавила хмурую физионимию Ведьмака набором загадочных рун, в которых зашифровано нечто важное и интересное (возможно, точная дата премьеры?).

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here's a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG

— The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021