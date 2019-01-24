Netflix опубликовал трейлер экранизации комикса The Umbrella Academy

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер супергеройского сериала The Umbrella Academy, основой для которого послужил одноименный комикс бывшего вокалиста группы My Chemical Romance Джерарда Уэя и художника Габриэля Ба, опубликованный издательством Dark Horse Comics в 2007 году.

Как сообщается, действие The Umbrella Academy разворачивается в альтернативной вселенной, где 43 женщины без признаков беременности внезапно родили детей, обладающих суперспособностями. Семерых из них спасает миллиардер Реджинальд Харгривз, который берется растить их и готовить к спасению мира.

Спустя годы все воспитанники разбегаются от своего наставника, и лишь смерть их покровителя собирает их вместе. И оказывается, что апокалипсис вполне реален. Чтобы спасти мир от надвигающейся угрозы, у героев есть всего восемь дней.

Главные роли исполнили Эллен Пейдж («Люди Икс»), Роберт Шиэн («Плохие»), Том Хоппер («Черные паруса»), Камерон Бриттон («Охотник за разумом») и Мэри Джей Блайдж.

Сериал выйдет на Netflix 15 февраля.

Источник: DTF