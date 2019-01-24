Netflix опубликовал трейлер экранизации комикса The Umbrella Academy
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер супергеройского сериала The Umbrella Academy, основой для которого послужил одноименный комикс бывшего вокалиста группы My Chemical Romance Джерарда Уэя и художника Габриэля Ба, опубликованный издательством Dark Horse Comics в 2007 году.
Как сообщается, действие The Umbrella Academy разворачивается в альтернативной вселенной, где 43 женщины без признаков беременности внезапно родили детей, обладающих суперспособностями. Семерых из них спасает миллиардер Реджинальд Харгривз, который берется растить их и готовить к спасению мира.
Спустя годы все воспитанники разбегаются от своего наставника, и лишь смерть их покровителя собирает их вместе. И оказывается, что апокалипсис вполне реален. Чтобы спасти мир от надвигающейся угрозы, у героев есть всего восемь дней.
Главные роли исполнили Эллен Пейдж («Люди Икс»), Роберт Шиэн («Плохие»), Том Хоппер («Черные паруса»), Камерон Бриттон («Охотник за разумом») и Мэри Джей Блайдж.
Сериал выйдет на Netflix 15 февраля.
Источник: DTF