Netflix снял молодежный сериал I Am Not Okay With This по комиксу автора The End of the F***ing World [премьера 26 февраля]

Судя по всему, Netflix преподнес своей аудитории еще один отличный молодежный сериал, который дополнит линейку из «Конец ***го мира», «Половое воспитание» и «13 причин почему» и др. Новый проект называется I Am Not Okay With This / «Меня это не устраивает» и он интересен по целому ряду причин.

Две самые главные указаны в самом начале тизера — продюсерами сериала выступила команда The Stranger Things, а режиссером — автор The End of the F***ing World / «Конца ***го мира». Первые же два героя, которые встречаются в кадре — это София Лиллис и Уайатт Олефф — соответственно Беверли Марш и Стэнли Урис из «Оно» Стивена Кинга.

Чтобы окончательно убедить потенциальных зрителей в том, что проекту стоит дать шанс на просмотр — сюжет основан на одноименном комиксе Чарльза Форсмана, также написавшего комикс «Конец ***го мира». При этом помимо молодежной драмы (что оценят не все) речь пойдет о сверхспособностях главной героини (что уже гораздо интереснее гиковской аудитории).

В ролях также снялись София Брайант («Кодекс»), Ричард Эллис («Вероника Марс») и Кэтлин Роуз Перкинс («Эпизоды»). Первый сезон в составе 8 серий выйдет на Netflix уже 26 февраля 2020 года.

