Netflix снял сериал Cursed / «Проклятая» по роману Тома Уилера и Фрэнка Миллера, который переосмысливает легенду о Короле Артуре [трейлер]

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Стриминговый сервис Netflix снял очередной мистический сериал, основанный на романе Cursed / «Проклятая» от Тома Уилера и Фрэнка Миллера («Город грехов», «300 спартанцев»), который переосмысливает классическую легенда о Короле Артуре.

В центре повествования — девушка Нимуэ, обладающая магическими способностями, которые в итоге приведут ее к роли Владычицы озера. На пути к своей судьбе Нимуэ будет мстить Красным Паладинам и королю Утеру за гибель своих родных, искать волшебника Мерлина и помогать скромному наемнику Артуру обрести меч для избранных и будущий трон.

В главной роли снялась Кэтрин Лэнгфорд — главная героиня популярного молодженого сериала «13 причин почему», которая также недавно снялась в детективном триллере «Ножи наголо». Мерлина сыграет Густаф Скарсгард («Викинги»), а короля Артура — Девон Террелл («Барри»). Шоураннерами выступят Питер Маллан и Зетна Фуэнтес.

Премьера первого сезона сериала Cursed / «Проклятая» состоится на платформе Netflix через месяц, 17 июля 2020 года.

Источник: Netflix