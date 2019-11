Netflix вместе с Эдди Мёрфи и Джерри Брукхаймером снимет комедийный боевик «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» (предыдущая часть вышла 25 лет назад)

Стриминговый сервис Netflix приобрел у Paramount права на перезапуск франшизы Beverly Hills Cop / «Полицейский из Беверли-Хиллз» и достиг договоренности об участии в нем главного героя первых трех фильмов Эдди Мёрфи.

Последняя на данный момент часть франшизы «Полицейский из Беверли-Хиллз 3» вышла 25 лет назад — в далеком 1994 году. При этом если первые два фильма 1984 и 1987 года были однозначными хитами, то третья часть стала разочарованием и для критиков и для боссов студии, которые не собрали запланированную кассу. Именно поэтому планы на четвертую часть отложили в долгий ящик. За эти годы проект несколько раз пытались перезапустить, причем даже в качестве сериала, однако до реализации дело так и не дошло.

После выхода на Netflix весьма неплохого фильма Dolemite is My Name / «Меня зовут Долемайт» с Эдди Мёрфи в главной роли и планов на сиквел комедии Coming to America / «Поездка в Америку» (1988), актер вновь поймал волну, чем и решили воспользоваться обе стороны. Кстати, работа над проектом стартует после завершения съемок Coming to America 2, так что участники пока не готовы назвать даже ориентировочную дату премьеры.

К проекту также удалось привлечь Джерри Брукхаймера, который спродюсировал первые две (самые удачные) части Beverly Hills Cop. В случае успеха картины Netflix получит возможность снять еще одно продолжение, тогда как Paramount сохранит за собой права на первые три фильма и основную интеллектуальную собственность франшизы.

Напомним, что студия Paramount не первый раз сотрудничает с Netflix, до этого момента она продавала права на фильмы «Парадокс Кловерфилда» и «Аннигиляция».

