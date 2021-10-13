Влітку минулого року Міністр культури України Олександр Ткаченко з гордістю розповів на своїй Facebook-сторінці, що Netflix зніме в Україні комедійний бойовик The Last Mercenary / «Останній найманець» з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі. Наша країна привернула увагу сервісу тим, що як раз прийняла закон про систему кеш-рібейтів, що дозволяє компенсувати до 25% затрат на кіновиробництво. Після подачі заявки пройшов майже рік, але Netflix ще так і не побачив обіцяних грошей.

«Netflix знімає свій перший фільм в Україні! На вихідних познайомився з командою проекту і нарешті можу розповісти про такі круті новини:) Зйомки вже стартували і триватимуть до осені. Сподіваюсь, стрічка стане ще й першою, яка отримає рібейти в Україні. Тепер у українців є ще більше приводів оформити підписку на сервіс. Ну а ми разом з Жаном-Клодом тримаємо кулаки, щоб динаміка міжнародних зйомок у нас тільки зростала. Готові зустрічати зарубіжних кінопродюсерів!» — зазначив Олександр Ткаченко.

Про ситуацію докладно розповіла в матеріалі для видання Forbes.ua гендиректорка компанії Star Media Ольга Пантелеймонова. За її словами, бюджет зйомки фільму в Україні становив біля €3,5 млн, знімальна група також витратила близько €800 тис. на проживання, харчування і транспорт, тобто держава протягом трьох місяців мала перерахувати гроші у розмірі €550 тис. (25% за використання українських локацій, та ще 5% — за культурний наратив).

Зібравши 393 дозвільні документи, та подавши заявку на кеш-рібейт ще у грудні 2020 року, Netflix й досі чекає на обіцяну компенсацію. Щоб система запрацювала, треба у вже прийнятому законі змінити ряд формулювань та інших нестиковок — сам цим наразі зайняті чиновники Держкіно і Мінкульту та представники кіноіндустрії.

В Star Media запевняють, що хоч Netflix стурбований тим, що йому досі не виплатили рибейти, сервіс все ж задоволений роботою в Україні. Так це чи ні, ми дізнаємося по наступним проєктам Netflix в Україні.

Джерело: Хмарочос, Forbes.ua