Nikon представила безумно дорогой ($12 399) «супер-телеобъектив» со встроенным телеконвертором

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Известный японский производитель фототехники Nikon в рамках выставке CES 2018 сделал только один анонс, но зато какой. Новинка, которую вы можете видеть на фото выше, называется AF-S Nikkor 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR и это «супер-телеобъектив», оснащенный встроенным телеконвертором 1,4x.

Начнем с того, что это очень дорогой объектив. Его стоимость составляет $12 399. Производитель позиционирует новинку как инструмент для съемки спортивных событий и объектов дикой природы.

Этот объектив является дальнейшим развитием модели AF-S Nikkor 200-400mm f/4G ED VR II, производимой с 2010 года. Он отличается расширенным диапазоном фокусных расстояний, а также рядом других выделяемых производителем особенностей. В частности, электромагнитным управлением диафрагмой и улучшенным алгоритмом управления приводом фокусировки, встроенным стабилизатором изображения с оцениваемой эффективностью в четыре ступени EV и наличием в оптической схеме элементов из флюорита и стекла со сверхнизким показателем дисперсии (ED). Также можно отметить подшипник для быстрой и плавной смены между ландшафтной и портретной ориентацией и герметичный корпус из магниевого сплава с грязеотталкивающим покрытием.

Ниже приводим основные технические характеристики объектива:

Фокусное расстояние — 180-400 мм (252–560 мм при включенном телеконверторе);

Нижняя и верхняя границы диафрагмы — F/4–F/32 (F/5,6–F/45);

Оптическая схема (элементы/группы): — 27/19, включая элемент из флюорита и 8 элементов ED;

Минимальная дистанция фокусировки — 2 м;

Максимальное увеличение — 0,25х;

Установочный размер для фильтра — 40,5 мм;

Массогабаритные показатели —128х363 (диаметрхдлина) мм и 3,5 кг.

Продажи AF-S Nikkor 180-400mm F/4E TC1.4 FL ED VR должны начаться в марте, а в комплекте можно будет обнаружить крышки, бленду и крепление для установки на штатив.

В данном контексте уместно будет вспомнить о еще одном подобном монструозном объективе – Canon 5200mm F14 Prime Lens стоимостью около $50 тыс., обеспечивающим 1000-кратное приближение по сравнению с человеческим глазом.

Источник: The Verge и Nikon