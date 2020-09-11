Nintendo представил специальную Fortnite-версию игровой консоли Switch, продажи стартуют 30 октября

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На фоне борьбы с Apple и потери 60% активных iOS-игроков в Fortnite компании Epic Games жизненно необходимы мобильные игроки, которые будут играть в королевскую битву «на ходу». Так как аудитория Android давно и плотно охвачена, в компании пытаются привлечь новых геймеров, предложив очередной лимитированный бандл Nintendo Switch Fortnite.

Покуаптель бандла получит консоль Nintendo Switch и док-станцию с узором из героев игры Fortnite, джойконы нового желтого и голубого цвета, предустановленную игру Fortnite, а также код загрузки контента Wildcat Bundle со скинами Wildcat Outfit и Sleek Strike Back Bling, а также 2000 В-баксов.

Отметим, что в канун новогодних праздников данный бандл будет наверняка популярен у всех, кто подыскивает «геймерский» подарок родным и близким.

Также напомним, что в 2018 году уже выходил бандл Nintendo Switch с игрой Fortnite, дополнительным контентом и 1000 В-баксов. Стоимость той версии составляла $300, точных данных о цене свежего набора пока нет.

Источник: The Verge