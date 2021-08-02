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Новый трейлер супергеройского боевика «Веном 2» / «Venom: Let There Be Carnage» (премьера 16 сентября 2021 года)

Новый трейлер супергеройского боевика «Веном 2» / «Venom: Let There Be Carnage» (премьера 16 сентября 2021 года)

Новый трейлер супергеройского боевика «Веном 2» / «Venom: Let There Be Carnage» (премьера 16 сентября 2021 года)


Sony Pictures выпустила второй трейлер кинокомикса «Веном 2» («Venom: Let There Be Carnage») — продолжения фантастического боевика о злодее из вселенной «Человека-паука».

В сиквеле журналист Эдди Брок (Том Харди), делящий тело с инопланетным симбиотом, Веномом, столкнется со злодеем Клетусом Кэсседи (Вуди Харрельсон), который стал носителем другого внеземного паразита, Карнажа. Собственно, в новом трейлере можно увидеть схватку Венома и Карнажа.

Режиссером сиквела выступил Энди Серкис. Кроме упомянутых Тома Харди и Вуди Харрельсона в фильме снялась Наоми Харрис («СПЕКТР», «Координаты Скайфолл»).

Оригинальный трейлер «Веном 2» (на английском)

Украинская премьера «Веном 2» запланирована на 16 сентября 2021 года.

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