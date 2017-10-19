NVIDIA: рейтрейсинг в играх требует в 100 раз более мощные графические процессоры, фотореалистичная виртуальная реальность – в 40 раз.

Многие обозреватели крупных изданий склоняются к мнению, что за рейтрейсингом будущее трёхмерного динамического освещения в видеоиграх. И хотя ранее в различных технологических демо-роликах уже были предприняты некоторые попытки для реализации системы лучевого рендеринга, до сих пор не существует ни одного ААА-проекта, использующего технологию на полную катушку. И судя по всему, мы не увидим ничего подобного в ближайшее время. По словам президента NVIDIA Бразилия, Ричарда Камерона (Richard Cameron), для достижения этой цели потребуются куда более мощные видеокарты.

В интервью ресурсу TecMundo Ричард рассказал о своём виденье будущего ПК-гейминга и заявил, что производители видеочипов далеки от вершины совершенства, когда размываются границы между двумя реальностями – объективной и виртуальной. Технологии трассировки лучей в реальном времени, обеспечивающие такой эффект требуют в 100 раз более мощные графические процессоры. Кроме того, Ричард утверждает, что для фотореалистичной виртуальной реальности, нам нужны графические решения в 40 раз мощнее существующих.

«И хотя мы уже сейчас видим прирост производительности проектов виртуальной реальности на 100%, а в некоторых случаях и на 300%, в целях обеспечения технологии трассировки лучей в играх графический процессор должен иметь в 100 раз больше вычислительной мощности, чем он имеет сегодня. Чтобы получить полноценную виртуальную реальность, необходима в 40 раз более мощная видеокарта».

Сейчас, учитывая сегодняшние возможности виртуальной реальности в видеоиграх, Ричард говорит исключительно о фотореалистичной графике. По мнению Камерона, когда оборудование будет готово, геймеры, садясь за игру и надевая свои VR очки, уже не смогут отличить реальное от виртуального.

Иными словами, ПК-гейминг ещё не достиг своего пика, ему есть куда развиваться. Тем не менее, будет интересно наблюдать, станет ли NVIDIA расширять горизонты возможностей, особенно сейчас, когда AMD не в состоянии полноценно конкурировать с ней. Команда зеленых инвестирует в более мощное железо каждый год, но не искуситься ли она притормозить прогресс, как грешил этим в недалёком прошлом ещё один конкурент AMD?

Источник: TecMundo