Очень странный монгольско-русский Google Translate

Пользователи обнаружили странность в работе онлайн-переводчика Google Translate, который в прошлом году перешел на нейронные технологии. Если установить исходным языком монгольский, а переводным – русский, и вводить много одинаковых букв, то можно получить весьма странный перевод.

Если при переводе с монгольского на русский ввести, например, «ааааааааа», то получится «это все». С добавлением еще одной гласной буквы «а» результат сменится на «это нормально», а после еще одной получится «все в порядке».

Если продолжать вводить буквы «а», переводчик будет выдавать варианты перевода «это хорошая вещь», «все кончено», «получить вихрь», «отлично провести время», «мертвая собака» и «нужно наложить на него палец».

Дальше – больше, если ввести 155 букв «а», переводчик выдаст целое предложение с загадочным смыслом: «Однажды у вас будет шанс сделать свой собственный». Продолжая, можно получать самые неожиданные варианты перевода: «Период полужизни жизни жизни мира, жизни мира, жизни мира», «Однажды вы найдете способ сделать свою жизнь лучшим другом» и «Все это хорошее время. В следующий раз, когда друг идет в больницу, больница находится в пути в больницу».

Примерно так же переводчик будет вести себя и в случае ввода других повторяющихся букв. Например, на 80 букв «о» он выдает: «не заблудились еще не заблудились, но еще не поехали еще не потеряли еще не дошли». А если ввести 91 букву «у», то можно нарваться на грубость.

Разучивая новые языки, онлайн-переводчики вроде Google Translate анализируют большое количество текстов, выявляя в них различные связи и закономерности. Чем руководствуется переводчик, превращая случайный набор букв в полуосмысленные фразы и предложения, неясно, но иногда можно проследить закономерности – фразы, которые часто встречаются на типичных сайтах.

Источник: meduza