Официально: «Форсаж 10» выйдет в кинотеатрах 7 апреля 2023 года, его снимет старожил франшизы Джастин Лин





С момента премьеры боевика F9 / «Форсаж 9: Неудержимая сага» прошло всего два месяца, а киностудия Universal уже объявила точную дату премьеры следующей части франшизы. Изначально предполагалось, что «Форсаж 10» выйдет на экраны 2 апреля 2021 года, однако из-за ряда переносов предыдущей части релиз пришлось сдвинуть на два года, в итоге юбилейная часть попадет в кинотеатры 7 апреля 2023 года.

Точного названия у фильма еще нет, но там наверняка будет обыгран порядковый номер и слова «Fast» и «Furious». Режиссером 10-ой и финальной 11-ой части выступит Джастин Лин, который снял пять фильмов серии из девяти (с третьей части по шестую, а также последнюю на данный момент девятую). Соответственно, по завершению эпопеи Джастину будет принадлежать внушающий уважение результат «семь из одиннадцати».

Актерский состав также пока не озвучивался, но там наверняка будет присутствовать весь костяк: Вин Дизель (Доминик Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис), Джордана Брюстер (Миа Торетто), Натали Эммануэль (Рамзи), Тайриз Гибсон (Роман Пирс), Лудакрис (Тедж Паркер), Шарлиз Терон (Сайфер), Сон Кан (Хан). Также в фильме скорее всего найдется место Джону Сине (Джейкоб Торетто), Джейсону Стейтему (Деккард Шоу) и другим.

Напомним, что с момента выхода в июне текущего года боевик F9 / «Форсаж 9: Неудержимая сага» собрал в прокате $681,5 млн ($172,1 в США и $509,4 в остальном мире). Суммарно девять вышедших частей «Форсажа» собрали в кинопрокате порядка $6 млрд, особо стоит отметить «Форсаж 7» / Furious 7 ($1,52 млрд) и «Форсаж 8» / «The Fate of the Furious» ($1,24 млрд). Достаточно неплохо показал себя и первый спин-офф серии «Форсаж: Хоббс и Шоу» / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, заработавший $760 млн даже без Вина Дизеля и других главных героев.

Источник: Variety