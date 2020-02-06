Опубликован дебютный трейлер фильма Spiral: From the Book of Saw, представляющего собой перезапуск франшизы «Пила»
Студия Lionsgate опубликовала трейлер Spiral: From the Book of Saw — фильма-перезапуска хоррор-франшизы «Пила» с комиком Крисом Роком в главной роли.
Главными героями грядущей картины являются полицейские, расследующие череду жестоких убийств своих коллег, которые в итоге оказываются втянутыми в опасную игру-головоломку таинственного убийцы.
Режиссером Spiral: From the Book of Saw выступил Даррен Линн Боусман, снявший второй, третий и четвертый фильмы франшизы «Пила», а одним из продюсеров — сам Крис Рок, причем именно ему и принадлежит идея перезапуска. К слову, в одном из интервью Рок ранее заявил, что хочет добавить в «Пилу» больше юмора, но при этом оставить серию такой же «кровавой и жестокой», как привыкли фанаты.
Также в фильме снялись не нуждающийся в представлении Сэмюэл Л. Джексон, Марисоль Николс («Ривердейл») и Макс Мингелла («Рассказ служанки»).
Премьера Spiral: From the Book of Saw состоится 15 мая 2020 года.
Источник: DTF
- Первый фильм франшизы «Пила» вышел в 2004 году. Его авторами выступили Ли Уоннелл (написал сценарий и исполнил одну из главных ролей) и Джеймс Ван (сценарист и режиссер). На данный момент франшиза насчитывает уже восемь фильмов, причем во всех них центральным антигероем выступает Джон Крамер по прозвищу Конструктор или Пила, который убежден, что люди не способны ценить жизнь, пока не столкнутся лицом к лицу со смертью. В каждой ленте хоррор-серии он похищает людей и заставляет их сделать непростой выбор, если они хотят остаться в живых. Чтобы пройти его испытание, приходится чем-то пожертвовать.