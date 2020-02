Опубликован дебютный трейлер фильма Spiral: From the Book of Saw, представляющего собой перезапуск франшизы «Пила»

Студия Lionsgate опубликовала трейлер Spiral: From the Book of Saw — фильма-перезапуска хоррор-франшизы «Пила» с комиком Крисом Роком в главной роли. Главными героями грядущей картины являются полицейские, расследующие череду жестоких убийств своих коллег, которые в итоге оказываются втянутыми в опасную игру-головоломку таинственного убийцы.

Режиссером Spiral: From the Book of Saw выступил Даррен Линн Боусман, снявший второй, третий и четвертый фильмы франшизы «Пила», а одним из продюсеров — сам Крис Рок, причем именно ему и принадлежит идея перезапуска. К слову, в одном из интервью Рок ранее заявил, что хочет добавить в «Пилу» больше юмора, но при этом оставить серию такой же «кровавой и жестокой», как привыкли фанаты.

Также в фильме снялись не нуждающийся в представлении Сэмюэл Л. Джексон, Марисоль Николс («Ривердейл») и Макс Мингелла («Рассказ служанки»).

Премьера Spiral: From the Book of Saw состоится 15 мая 2020 года. Источник: DTF