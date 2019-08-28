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Опубликован дебютный трейлер исторической драмы The King, основанной на пьесах Шекспира

Опубликован дебютный трейлер исторической драмы The King, основанной на пьесах Шекспира

Опубликован дебютный трейлер исторической драмы The King, основанной на пьесах Шекспира


Стриминговый сервис Netflix выпустил дебютный трейлер драмы The King, снятой по сценарию актера Джоэла Эдгертона («Великий Гэтсби»).

В основе ленты — пьесы Шекспира о Генрихе IV и Генрихе V, в которых рассказывается о своенравном принце, которого коронуют вопреки его воле после того, как умирает его отец-тиран. Вскоре после воцарения на троне молодой король сталкивается с политическими конфликтами, а также необходимостью вести войну против англичан.

Роль Генрихе V досталась Тимоти Шаламе («Интерстеллар»), также в картине снялись Роберт Паттинсон («Сумерки») и дочь Джонни Депа — Лили-Роуз Депп («Танцовщица»). Кроме того, одну из ролей исполнил сам Эдгертон.

Режиссер The King Дэвид Мишо до этого снимал для Netflix фильм «Машина войны» с Брэдом Питтом и работал с Патинсоном над триллером «Ровер».

Премьера The King состоится 2 сентября на кинофестивале в Венеции, на Netflix фильм «осенью».

Источник: DTF

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