Опубликован дебютный трейлер исторической драмы The King, основанной на пьесах Шекспира

Роль Генрихе V досталась Тимоти Шаламе (« Интерстеллар »), также в картине снялись Роберт Паттинсон («Сумерки») и дочь Джонни Депа — Лили-Роуз Депп («Танцовщица»). Кроме того, одну из ролей исполнил сам Эдгертон.

В основе ленты — пьесы Шекспира о Генрихе IV и Генрихе V, в которых рассказывается о своенравном принце, которого коронуют вопреки его воле после того, как умирает его отец-тиран. Вскоре после воцарения на троне молодой король сталкивается с политическими конфликтами, а также необходимостью вести войну против англичан.

Режиссер The King Дэвид Мишо до этого снимал для Netflix фильм «Машина войны» с Брэдом Питтом и работал с Патинсоном над триллером «Ровер».

Премьера The King состоится 2 сентября на кинофестивале в Венеции, на Netflix фильм «осенью».

Источник: DTF