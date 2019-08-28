Опубликован дебютный трейлер исторической драмы The King, основанной на пьесах Шекспира
Стриминговый сервис Netflix выпустил дебютный трейлер драмы The King, снятой по сценарию актера Джоэла Эдгертона («Великий Гэтсби»).
В основе ленты — пьесы Шекспира о Генрихе IV и Генрихе V, в которых рассказывается о своенравном принце, которого коронуют вопреки его воле после того, как умирает его отец-тиран. Вскоре после воцарения на троне молодой король сталкивается с политическими конфликтами, а также необходимостью вести войну против англичан.
Роль Генрихе V досталась Тимоти Шаламе («Интерстеллар»), также в картине снялись Роберт Паттинсон («Сумерки») и дочь Джонни Депа — Лили-Роуз Депп («Танцовщица»). Кроме того, одну из ролей исполнил сам Эдгертон.
Режиссер The King Дэвид Мишо до этого снимал для Netflix фильм «Машина войны» с Брэдом Питтом и работал с Патинсоном над триллером «Ровер».
Премьера The King состоится 2 сентября на кинофестивале в Венеции, на Netflix фильм «осенью».
Источник: DTF