Опубликован новый трейлер грядущего мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, наглядно демонстрирующий, почему картине присвоили рейтинг R

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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала новый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. В нем авторы наконец показали, почему картина получила рейтинг R: в ролике можно увидеть кровь, насилие и культовые приемы некоторых персонажей, а также услышать нецензурную лексику.

Напомним, что сюжет грядущего мультфильма расскажет об очередном смертельном турнире чернокнижника Шан Цзуна, в котором участвуют бойцы с Земли и других миров. В центре истории окажется жаждущий мести за смерть семьи и клана Скорпион, который соглашается принять участие в межпространственном состязании.

Режиссерское кресло Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge занял Этан Сполдинг («Бэтмен: Нападение на Аркхэм»), за сценарий отвечает Джереми Адамс («Сверхъестественное»). Продюссерами картины выступают Рик Моралес («Бэтмен: Возвращение рыцарей в масках») и Джим Крейг («Бэтмен: Готэм в газовом свете»), а творческим консультантом проекта — креативный директор NetherRealm Эд Бун, участвовавший в создании оригинального файтинга. В озвучке героев приняли участие актеры, которые подарили свои голоса персонажам в последних играх серии Mortal Kombat. К примеру, Скорпиона озвучил Патрик Сайц, участвующий в озвучивании данного персонажа еще с Mortal Kombat vs. DC Universe 2008 года, а Рэйден заговорит голосом Дэйв Б. Митчелла (Герас и Сектор в MK 11).

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge выйдет 12 апреля в цифре и 28 апреля — на физических носителях. При этом обладатели дисков смогут оценить дополнительные материалы: в них авторы поделятся подробностями процесса создания мультфильма — от дизайна персонажей, брони и оружия до записи звуков сражений и проработки приемов.

Источник: DTF