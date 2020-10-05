Отредактировать банковскую тайну, или карт-бланш для налоговой

Со следующего года налоговая может получить более широкие полномочия, что облегчит ей доступ к развернутой информации об операциях по банковским счетам и содержании сейфов предприятий и граждан. Об этом рассказывается в детальном разборе соответствующей законодательной инициативы профильным сайтом minfin.com.ua. Тезисно приводим основные положения.

«Ни законопроект, ни профильный закон «О банках и банковской деятельности», ни нормативка НБУ не требуют предоставления копии решения суда, на основании которого составляется запрос о доступе к банковской тайне. Поэтому может возникнуть ситуация, когда будет раскрываться банковская тайна на запрос налогового органа, в основании которого лежит решение суда, не относящееся к данному налогоплательщику-клиенту банка….

Сейчас налоговая может списать средства со счета в оплату обязательств перед государством, если налоговый долг превышает 5 млн. гривен и в случае его неоплаты в течение 90 дней. Законопроект отменяет такие ограничения и распространяет право налоговиков на любой налоговый долг. Это поставит в особенно невыгодное положение тех налогоплательщиков, перед которыми существуют долги в части возмещений налогов со стороны государства».

Игорь Реутов, адвокат Gramatskiy & Partners.