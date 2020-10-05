Отредактировать банковскую тайну, или карт-бланш для налоговой
Со следующего года налоговая может получить более широкие полномочия, что облегчит ей доступ к развернутой информации об операциях по банковским счетам и содержании сейфов предприятий и граждан. Об этом рассказывается в детальном разборе соответствующей законодательной инициативы профильным сайтом minfin.com.ua. Тезисно приводим основные положения.
- В сентябре глава совета Нацбанка Богдан Данилишин на своей странице Facebook написал о необходимости пересмотреть подходы к определению банковской тайны и упростить доступ налоговых органов к информации о счетах экономических субъектов. Сейчас по письменному запросу налоговая может получить от банка лишь информацию о наличии счета. Если фискалы хотят узнать больше, им приходится обращаться в суд, которые нередко выносят решение не в пользу налоговиков.
- В ГНС сетуют, что такие ограничения сильно мешают качественному проведению проверок, поскольку сужают возможности по сбору доказательств налогового нарушения. Расширение полномочий по доступу к банковской тайне приведет к «улучшению качества валютного контроля; выявлению незадекларированных доходов физических лиц и доходов, подлежащих декларированию или налогообложению», уточнили в пресс-службе ГНС в комментарии minfin.com.ua.
- Новые полномочия налоговиков предусмотрены в пакете налоговых изменений, которые традиционно подаются вместе с проектом бюджета на будущий год (законопроект №4101).
- Положения этого документа позволяют налоговой по письменному запросу получать информацию о наличии денег на счетах и в банковских сейфах. Но речь идет только о данных по должникам, в отношении которых у фискалов есть решение суда о бесспорном списании. То есть, доступ по запросам налоговых органов будет предоставляться к банковской тайне всех клиентов банков, у которых есть налоговый долг и по нему принято решение суда. Это касается юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и обычных граждан.
- В то же время законодательные нормы прописаны так, что уже открывают возможность для злоупотреблений — раскрытие банковской тайны клиента и немедленное списание средств со счета (или изъятие из сейфа) должника вне зависимости от суммы и срока оплаты.
«Ни законопроект, ни профильный закон «О банках и банковской деятельности», ни нормативка НБУ не требуют предоставления копии решения суда, на основании которого составляется запрос о доступе к банковской тайне. Поэтому может возникнуть ситуация, когда будет раскрываться банковская тайна на запрос налогового органа, в основании которого лежит решение суда, не относящееся к данному налогоплательщику-клиенту банка….
Сейчас налоговая может списать средства со счета в оплату обязательств перед государством, если налоговый долг превышает 5 млн. гривен и в случае его неоплаты в течение 90 дней. Законопроект отменяет такие ограничения и распространяет право налоговиков на любой налоговый долг. Это поставит в особенно невыгодное положение тех налогоплательщиков, перед которыми существуют долги в части возмещений налогов со стороны государства».
Игорь Реутов, адвокат Gramatskiy & Partners.
- Последние события показывают, что и законодательная, и исполнительная ветви власти, и НБУ сходятся в том, что принципы банковской тайны нужно пересматривать и расширять возможности налоговой. И сейчас вопрос лишь в том, как далеко власть готова продвинутся в этом направлении.
- 8 сентября представительница фракции «Слуга народа» и председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов Дарья Володина зарегистрировала в ВР изменения к Закону «О банках и банковской деятельности» (законопроект 4073) с более радикальными изменениями в процедуре доступа фискалов к банковской тайне. В нем прописано право налоговиков по письменному запросу получать информацию о состоянии банковских счетов граждан, ФОПов и компаний за любой промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей. Это касается и тех банковских клиентов, которые являются примерными налогоплательщиками.
- Опрошенные источником независимые юристы предупреждают, что в отличие от клиентов банков развитых стран, предприятия и граждане Украины не имеют в своем распоряжении эффективной судебной защиты. Также правоведы упоминают высокую коррумпированность и нередкие случаи злоупотребления полномочиями со стороны налоговиков, что создает высокие риски — вплоть до неправомерного уголовного преследования.
Источник: minfin.com.ua