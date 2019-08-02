Panasonic представила прототип умной детской игрушки PA!GO

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Компания Panasonic анонсировала умную обучающую игрушку PA!GO, призванную помогать детям исследовать окружающий их мир. Выглядит устройство как фонарик с двумя кнопками.

Когда ребенок наводит PA!GO на заинтересовавший его предмет и нажимает на первую клавишу, аппарат делает снимок посредством бортовой камеры, после чего при помощи встроенных нейросетей и пакета iNaturalist распознает объект и зачитывает его короткое описание через динамик. Если дошкольник захочет узнать больше, он может нажать на вторую кнопку, и тогда PA!GO свяжется с базой знаний Google Knowledge Graph и выдаст больше информации.

PA!GO можно использовать где угодно, а придя домой, дети смогут поделиться своими находками с родными и друзьями, выведя через Chromecast на большой экран все растения, животные, насекомые и другие объекты, которые повстречались им в течение дня — вместе с описаниями из Google Knowledge Graph, связанными темами и подходящими образовательными видео, доступными в детской версии YouTube — Kids.

Кроме того, при желании, ребенок сможет спроецировать изображения встретившихся ему объектов на стены и потолок комнаты с помощью мини-проектора, прикрепляемого к рукоятке PA!GO.

Разработчики надеются, что их решение подтолкнет детей чаще отрываться от смартфонов и других устройств, поглощающих свободное время, и бывать на открытом воздухе, узнавая новое обо всем, что их окружает.

Пока PA!GO находится на ранней стадии прототипа. Когда будет готов коммерческий продукт и сколько он будет стоить, в Panasonic не уточнили.

Источник: Panasonic