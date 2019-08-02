Блоги
Panasonic представила прототип умной детской игрушки PA!GO

Panasonic представила прототип умной детской игрушки PA!GO

Panasonic представила прототип умной детской игрушки PA!GO


Компания Panasonic анонсировала умную обучающую игрушку PA!GO, призванную помогать детям исследовать окружающий их мир. Выглядит устройство как фонарик с двумя кнопками.

Когда ребенок наводит PA!GO на заинтересовавший его предмет и нажимает на первую клавишу, аппарат делает снимок посредством бортовой камеры, после чего при помощи встроенных нейросетей и пакета iNaturalist распознает объект и зачитывает его короткое описание через динамик. Если дошкольник захочет узнать больше, он может нажать на вторую кнопку, и тогда PA!GO свяжется с базой знаний Google Knowledge Graph и выдаст больше информации.

PA!GO можно использовать где угодно, а придя домой, дети смогут поделиться своими находками с родными и друзьями, выведя через Chromecast на большой экран все растения, животные, насекомые и другие объекты, которые повстречались им в течение дня — вместе с описаниями из Google Knowledge Graph, связанными темами и подходящими образовательными видео, доступными в детской версии YouTube — Kids.

Кроме того, при желании, ребенок сможет спроецировать изображения встретившихся ему объектов на стены и потолок комнаты с помощью мини-проектора, прикрепляемого к рукоятке PA!GO.

Разработчики надеются, что их решение подтолкнет детей чаще отрываться от смартфонов и других устройств, поглощающих свободное время, и бывать на открытом воздухе, узнавая новое обо всем, что их окружает.

Пока PA!GO находится на ранней стадии прототипа. Когда будет готов коммерческий продукт и сколько он будет стоить, в Panasonic не уточнили.

Источник: Panasonic

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить