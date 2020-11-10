Paramount выпустит хоррор «Тихое место 3» в 2022 году, хотя вторая часть выйдет только весной следующего года

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Киностудия Paramount Pictures официально объявила о начале работы над третьей частью хоррор-франшизы Quiet Place / «Тихое место», которую планируют выпустить уже в 2022 году. Самое интересное в этой новости заключается в смене сценариста и режиссера — вместо Джона Красински этим займется Джефф Николс.

Впрочем, особо переживать о судьбе серии не стоит, так как новый автор будет придерживаться оригинальной идеи, придуманной Джоном Красински. Джефф Николс является ярким представителем молодой голливудской крови, практически все его фильмы отмечены номинациями и призами жюри: «Укрытие» / Take Shelter (2011), «Мад» / Mud (2012), «Специальный полуночный выпуск» / Midnight Special (2016), «Лавинг» / Loving (2016).

Детали сюжета третьей части пока не раскрываются, что неудивительно с учетом того, что вторая часть «Тихого места» все еще не вышла на экран. Напомним, что изначально ее премьера была назначена на 19 марта 2020 года, однако из-за коронавируса ее перенесли на 23 апреля 2021 года.

В любом случае ожидается, что третья часть продолжит рассказ о семье Эбботов, которая пытается выжить в постапокалиптическом мире, населенном монстрами, реагирующими на малейший шум. Супругов Эббот в первой части сыграли Джон Красински и Эмили Блант, однако в третьей части наверняка появятся и новые персонажи.

Источник: Variety