Пазл Mekorama выйдет 26 марта на Nintendo Switch, PS4, PS Vita и Xbox One

Японское инди-издательство Rainy Frog и специализирующаяся на портировании игр на консоли студия Ratalaika объявили о намерении выпустить трехмерный пазл в изометрии Mekorama на консолях Nintendo Switch, PS4, PS Vita и Xbox One. Отметим, что изначально данная игра, разработанная шведским игроделом Мартином Магни, увидела свет в 2016 году на iOS и Android. Релиз ее консольной версии состоится уже в этом месяце — 26 марта.

Mekorama by @MartinMagni launches for Switch, PS4, Vita and Xbox One on March 26 for $4.99 USD/Euros.

The console version includes 50 new levels bringing the total to 100!

Thanks to @RatalaikaGames for the incredible conversion.

Homepage:https://t.co/9QClzMuhLX pic.twitter.com/HFHf91IgJs

— Rainy Frog (English) (@RainyFrogEng) March 7, 2020