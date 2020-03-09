Пазл Mekorama выйдет 26 марта на Nintendo Switch, PS4, PS Vita и Xbox One

Японское инди-издательство Rainy Frog и специализирующаяся на портировании игр на консоли студия Ratalaika объявили о намерении выпустить трехмерный пазл в изометрии Mekorama на консолях Nintendo Switch, PS4, PS Vita и Xbox One. Отметим, что изначально данная игра, разработанная шведским игроделом Мартином Магни, увидела свет в 2016 году на iOS и Android. Релиз ее консольной версии состоится уже в этом месяце — 26 марта.

В плане геймплея Mekorama представляет собой головоломку, в которой игроку в роли робота нужно перемещаться по причудливым строениям-лабиринтам с конечной целью нажать красную кнопку. При этом для поиска проходов и решения головоломок требуется вращать камеру, а также использовать различные внутриуровневые механизмы и избегать опасностей.

Консольный релиз Mekorama сможет похвастаться наличием 100 уровней — в мобильной версии их было 50. Также в игре будет присутствовать редактор, позволяющий создавать собственные карты и делиться ими с другими игроками (в мобильной версии Mekorama система распространения собственных уровней основывалась на QR-кодах, в каком виде она будет реализована в консольной версии, не указано).