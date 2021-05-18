Peacock опубликовал первый трейлер сериала «The Lost Symbol» / «Утраченный символ» по одноименной книге Дэна Брауна о приключениях Роберта Лэнгдона

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Спустя пять лет после выхода третьего фильма из серии о профессоре Роберта Лэнгдона стриминговый сервис Peacock решил продолжить франшизу в формате сериала. Проект с названием «The Lost Symbol» / «Утраченный символ» основана на одноименном романе Дэна Брауна, а главную роль сыграет не Том Хэнкс, а молодой актер Эшли Цукерман.

Сюжет типичен для серии конспирологических романов Дэна Брауна — профессор религиозной символогии Роберт Лэнгдон должен спасти своего учителя от таинственного похитителя, который требует разгадать ряд загадок и найти ценные масонские артефакты. Естественно, нас ждет несколько неожиданных сюжетных ходов, любовная линия, а также помощь друзей и козни врагов.

Интересно, что роман «Утраченный символ» (2009) является третьим по счету в серии о Роберта Лэнгдона, однако Sony Pictures выбрала для экранизации первый, второй и четвертый романы — «Ангелы и демоны» (2001), «Код да Винчи» (2003) и «Инферно» (2013). На данный момент автор выпустил пятый роман «Происхождение» (2017), так что есть высокая вероятность экранизации и этого романа.

Как мы уже упоминали, главную роль в сериале «The Lost Symbol» сыграл Эшли Цукерман, известный по ролям в сериалах «The Code», «Succession» и «Designated Survivor». В актерский состав сериала также вошли Вэлори Карри, Сумали Монтано, Рик Гонсалес, Эдди Иззард и Бо Кнапп.

Точная дата релиза сериала «The Lost Symbol» / «Утраченный символ» не озвучивается, но в Peacock уверяют, что премьера не заставит себя ждать слишком долго.

Источник: Polygon