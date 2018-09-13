Пентагон инвестировал $10 млн в разработку миниатюрной системы связи Molar Mic, крепящейся на зубах

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Министерство обороны США заключило контракт на разработку системы коммуникации Molar Mic, которая размещается во рту и обеспечивает скрытую двустороннюю связь, используя костную проводимость звуков и беспроводной интерфейс для передачи сигнала.

Отметим, что ранее разработку поддержал некоммерческий инвестиционный фонд In-Q-Tel, отбирающий проекты, способные повысить безопасность Соединенных Штатов. Новые инвестиции Пентагона в размере $10 миллионов обусловлены успешными полевыми испытаниями прототипов: Molar Mic блестяще показала себя в ходе спасения пострадавших от урагана Харви и при боевых действиях в Афганистане.

Как отмечается, устройства Molar Mic крепятся на задних зубах. Общеизвестно, что наши зубы и кости отлично проводят звуковые колебания, что является одной из причин расхождения в восприятии собственного голоса «в жизни» и на записи. Более того, костную проводимость используют некоторые современные динамики, вибрируя и создавая звук, совершенно незаметный для посторонних.

В результате, костная проводимость не только обеспечивает Molar Mic скрытность, но и позволяет вести переговоры, не теряя слышимости окружающих звуков: вибрации устройства передадут звук по костям челюсти и черепа прямо на внутреннее ухо. Вместе с тем, разработчики предупреждают, что к технологии необходимо привыкнуть.

«Вашему мозгу потребуется три недели, чтобы спокойно воспринимать поступающие таким образом звуки», — заявил глава Sonitus Technologies Питер Надрович.

Кроме этого, встроенный водонепроницаемый микрофон способен уловить даже самые слабые колебания: по утверждению разработчиков, он регистрирует тихий шепот при достаточно громком внешнем шуме.

Предположительно, технология будет полезна в первую очередь летчикам и спасателям, нередко вынужденным работать на фоне громких включенных двигателей, а также оперативникам, действующим в тылу врага под прикрытием.

Для передачи сигнала Molar Mic соединяется с размещенным на шее Tactical Neckloop при помощи технологии магнитной связи (Near-Field Magnetic Induction, NFMI), использующей явление электромагнитной индукции.

Напоследок отметим, что установленный в гаджет миниатюрный аккумулятор поддерживает беспроводную зарядку, а для управления устройство снабжено небольшим пультом, который может размещаться на пальце или в кармане.

Источники: Naked Science, Futurism