«Первый настоящий 3D-принтер» печатает в 100 раз быстрее современных «послойных» принтеров
Американские инженеры разработали технологию, которая приближает массовое внедрение промышленных 3D-принтеров.
Исследователи отмечают, что до настоящего момента трехмерная печать была слишком медленной, чтобы обслуживать нужды большинства современных производств. С целью исправить ситуацию они разработали инновационную технологию «цельной печати», которая делает процесс печати примерно в 100 раз быстрее, чем на современных «послойных» принтерах. Это, в частности, означает, что для небольших фабрик больше не нужно заказывать сотню печатающих устройств — достаточно одного. А экономия — один из главных факторов внедрения любой новой технологии.
«[Наша машина] — один из первых настоящих 3D-принтеров», — подчеркивает один из создателей устройства, профессор Марк Бернс.
Как сообщается, инновационный принтер, в отличие от своих традиционных «коллег», печатает не раствором из сопла слой за слоем. Бернс и сотоварищи придумали ряд ноу-хау, которые позволяют создавать твердые формы в чане со специальной смолой с помощью двух лучей света. При этом скорость — лишь одно из преимуществ технологии. Создатели «настоящего 3D-принтера» утверждают, что «облученные» объекты намного прочнее созданных послойно, в которых между слоями возникают структурно ослабленные участки. А добавляя в смолу специальные присадки, можно сделать ее еще прочнее.
Чтобы продемонстрировать возможности технологии, команда Бернса напечатала в чане три сложных структуры: сетку, игрушечную лодку и букву «М». На печать последней у исследователей ушло менее 2 минут.
Статья по итогам работы опубликована в журнале Science Advances. Университет Мичигана запатентовал три ноу-хау, лежащих в основе нового подхода. А Бернс и его коллеги создают стартап для коммерциализации технологии.
Источник: Университет Мичигана, hightech.plus