«Первый настоящий 3D-принтер» печатает в 100 раз быстрее современных «послойных» принтеров

Американские инженеры разработали технологию, которая приближает массовое внедрение промышленных 3D-принтеров. Исследователи отмечают, что до настоящего момента трехмерная печать была слишком медленной, чтобы обслуживать нужды большинства современных производств. С целью исправить ситуацию они разработали инновационную технологию «цельной печати», которая делает процесс печати примерно в 100 раз быстрее, чем на современных «послойных» принтерах. Это, в частности, означает, что для небольших фабрик больше не нужно заказывать сотню печатающих устройств — достаточно одного. А экономия — один из главных факторов внедрения любой новой технологии. «[Наша машина] — один из первых настоящих 3D-принтеров», — подчеркивает один из создателей устройства, профессор Марк Бернс.

Как сообщается, инновационный принтер, в отличие от своих традиционных «коллег», печатает не раствором из сопла слой за слоем. Бернс и сотоварищи придумали ряд ноу-хау, которые позволяют создавать твердые формы в чане со специальной смолой с помощью двух лучей света. При этом скорость — лишь одно из преимуществ технологии. Создатели «настоящего 3D-принтера» утверждают, что «облученные» объекты намного прочнее созданных послойно, в которых между слоями возникают структурно ослабленные участки. А добавляя в смолу специальные присадки, можно сделать ее еще прочнее.