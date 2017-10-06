Первый трейлер фантастического триллера «Репродукция» / «Replicas» с Киану Ривзом в главной роли

В рамках мероприятия New York Comic Con был показан первый трейлер фантастического триллера «Репродукция» / «Replicas». В главной роли снялись давние поклонники фантастики Киану Ривз («Матрица», «Джонни Мнемоник») и Элис Ив («Ворон», «Люди в чёрном 3», «Стартрек: Возмездие»), режиссером стал Джеффри Начманофф, а в качестве продюсера выступил Стивен Хэмел.

Джеффри Начманофф (Jeffrey Nachmanoff) в свое время выступил сценаристом фильма-катастрофы Роланда Эммериха «Послезавтра» / «The Day After Tomorrow», а также снял несколько серий сериала «Родина» / «Homeland». Стивен Хэмел (Stephen Hamel) известен как продюсер картин с Киану Ривзом «Джон Уик» и «Криминальная фишка от Генри», а также довольно удачной фантастической ленты «Пассажиры» с Дженнифер Лоуренс и Крисом Прэттом в главных ролях.

По сюжету фильма Киану Ривз играет нейробиолога, у которого погибает в автокатастрофе жена и трое детей. Не желая смириться с трагедией, он с помощью лучшего друга клонирует тела членов семьи и переносит в них сознания погибших. Как понятно из описания, картина поднимает моральные и этические проблемы, связанные с подобным «воскрешением мертвых».

Отметим, что картина «Репродукция» / «Replicas» была снята в Пуэрто Рико в прошлом году, премьера состоится в конце 2017 или начале 2018 года.

Источник: The Verge