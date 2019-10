Первый тизер-трейлер детективного сериала The Outsider / «Чужак» от HBO по роману Стивена Кинга с Джейсоном Бейтманом и Беном Мендельсоном

Сегодня канал HBO опубликовал первый тизер-трейлер экранизации романа Стивена Кинга The Outsider / «Чужак» и, похоже, нас ждет действительно впечатляющее зрелище.

Сериал начинается как типичный криминальный триллер в стиле True Detective / «Настоящий детектив» или Mindhunter / «Охотник за разумом» — в небольшом городке зверски убивают подростка и подозрение падает на тихого скромного учителя английского и тренера детской команды по бейсболу. Впрочем, когда дело доходит до изучения улик, оказывается, что не все так просто и в дело замешана некая потусторонняя сущность…

Роль главного подозреваемого Терри Мейтленда сыграл Джейсон Бейтман («Озарк», «Несносные боссы»), детектива Ральфа Андерсона — Бен Мендельсон («Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Первому игроку приготовиться»), частного детектива Холли Гибни — Синтия Эриво («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»», «Вдовы»).

Сценарий написали Ричард Прайс (The Night Of, The Deuce) и Деннис Лихейн (Mystic River) на основе одноименного романа Стивена Кинга, который вышел в 2018 году. Исполнитель главной роли Джейсон Бейтман и Эндрю Бернштейн срежиссировали сериал, все четыре автора также выступили исполнительными продюсерами.

Премьера сериала The Outsider / «Чужак» в составе 10 часовых серий состоится 12 января 2020 года на канале HBO.

Источник: EW, HBO