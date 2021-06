Первый трейлер гангстерского боевика Many Saints of Newark / «Святые Ньюарка», который является приквелом «Клана Сопрано»

Сериал The Sopranos / «Клана Сопрано» выходил на канале HBO на протяжении шести сезонов и 86 серий, собрав огромную армию поклонников. После его завершения в 2007 году авторы неоднократно высказывались против прямого продолжения, однако оказались не прочь снять фильм-приквел, который описывает становление главного героя Тони Сопрано.

Фанаты сериала наверняка в курсе, что исполнитель титульной роли Джеймс Гандольфини умер от сердечного приступа в 2013 году, поэтому не сможет появиться даже в роли камео. Впрочем, авторам удалось сохранить преемственность проектов, пригласив в фильм его родного сына Майкла Гандольфини, который сыграет молодого Тони Сопрано. Сюжет фильма описывает становление будущего босса мафии в шестидесятые годы прошлого века, когда итальянцам пришлось воевать за влияние с афроамериканскими преступными группировками.

Помимо Майкла Гандольфини в фильме Many Saints of Newark / «Святые Ньюарка» снялись Рэй Лиотта («Славные парни»), Джон Бернтал («Каратель»), Алессандро Нивола («Без лица»), Вера Фармига («Заклятие») и Кори Столл («Человек на Луне»). Сценарий фильма написали Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз, а режиссеров выступил Алан Тейлор — вся троица работала над оригинальным сериалом The Sopranos / «Клана Сопрано».

Премьера полнометражного фильма Many Saints of Newark / «Святые Ньюарка» состоится 1 октября 2021 года в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.

Источник: Variety