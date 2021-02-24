Phone Home, Home-Wrecker и Home Slice. Ключевые актеры третьего «Человека-паука» озвучили три варианта названия фильма и опубликовали первые кадры

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Похоже, Sony и Marvel начали рекламную кампанию третьей части «Человека-паука» с Томом Холландом — этой ночью исполнитель роли Питера Паркера в киновселенной Marvel и другие ключевые актеры разместили на своих страничках в соцсетях посты с кадрами и тремя вариантами названия грядущего фильма.

Начало необычному тизеру положил Том Холланд — он опубликовал у себя в Instagram первый логотип с подзаголовком Phone Home и кадр из фильма, где он вместе с Джейкобом Баталоном (исполнитель роли Неда, друга Питера) и Зендаей (Мишель «Эм-Джей» Джонс).

Затем сам Джейкоб Баталон разместил второе изображение с другим подзаголовком — Home-Wrecker — и еще один совместный кадр из картины.

После этого в игру включилась Зендая, которая опубликовала лого с третьим названием — Home Slice — и… да, еще один кадр.

Все три названия объединяет один корень — Home. Он же есть в двух предыдущих частях трилогии «Человека-паука» с Томом Холландом — первой Homecoming и второй Far From Home.

Как понимать эти намеки, пока неясно. Возможно, заключительная часть трилогии введет в киновселенную Marvel мультивселенную (одна из самых популярных теории фанатов) или же после Человека-Паука 3 нас ждет новая трилогия.

Пока что премьера третьего «Человека-паука» с Томом Холландом запланирована на 16 декабря 2021 года.