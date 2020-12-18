Пилот Космических войск США пропустил физподготовку, чтобы купить PS5, за что был понижен в должности





Тяга к развлечениям иногда заставляет людей совершать нелогичные поступки. Один такой случай произошёл с пилотом Космических войск США.

Если верить публикации на странице Air Force amn/nco/snco в соцсети Facebook, неназванный пилот Космических войск написал своему вышестоящему офицеру, что он опоздает на 30 минут на занятия по улучшению физической подготовки, так как едет к нескольким «Целям», пытаясь купить PS5. Затем пилот добавил сообщение «Yolo, PS5 > letters of discipline,» (Живём лишь раз, PS5 > дисциплинарное взыскание).

Судя по всему, старший офицер не оценил столь легкомысленное поведение. Вероятно, опоздание было чем-то типичным для этого пилота, что подразумевает вторая часть письма. Как бы то ни было, за этот проступок пилот был понижен в должности со старшего пилота E-4 до пилота первого класса E-3. При этом это повлекло за собой и снижение зарплаты с $2262 в месяц до $2042, по данным сайта Космических войск.

Представитель подразделения, в котором проходит службу герой этой новости, не смог ни подтвердить, ни опровергнуть, что опубликованный документ является настоящим. Однако он отметил, документ имеет правильный формат дисциплинарного взыскания.

Источник: The Verge